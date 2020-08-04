Звезда сериала «Друзья» снимется в пятой части «Крика»

Мы не можем представить «Крик» без такого знакового персонажа, как Гейл Уэзерс, и так взволнованы, что теперь имеем возможность работать с Кортни. Мы — фанаты ее работы.

Ожидается, что съемки фильма «Крик 5» начнутся в конце 2020 года. Роль помощника шерифа Дуайта Райли в новой части франшизы повторит Дэвид Аркетт , а с сыгравшей главную героиню Сидни Прескотт канадской актрисой Нив Кэмпбелл сейчас ведутся переговоры об участии в проекте. Спродюсирует ленту Кевин Уильямсон, который работал над предыдущими частями картины. Сценарий напишут Джеймс Вандербилт (« Мег: Монстр глубины ») и Гай Бусик.

Фильм ужасов «Крик» впервые вышел на экраны в 1996 году. В нем речь шла о группе школьников, охоту на которых устроил таинственный серийный убийца в маске призрака. При бюджете в $14 млн ужастик собрал в мировом прокате более $173 млн, а также заработал три премии «Сатурн» и приз MTV Movie Awards как лучший фильм 1996 года. Впоследствии было выпущено еще три сиквела, последний из которых вышел в 2011 году.