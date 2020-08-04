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4 августа 2020, Известияновость

Звезда сериала «Друзья» снимется в пятой части «Крика»

Кортни Кокс вернется к роли журналистки Гейл Уэзерс десять лет спустя
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Американская актриса, исполнительница роли Моники в сериале «Друзья» Кортни Кокс примет участие в съемках пятой части фильма ужасов «Крик», сообщает издание Empire. Кокс повторит роль журналистки Гейл Уэзерс, которую воплощала в предыдущих четырех частях хоррора. 

Режиссерами новой картины выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, известные зрителям по работе над триллером «Я иду искать» 2019 года. Говоря об участии Кокс в продолжении истории, постановщики отметили:

Мы не можем представить «Крик» без такого знакового персонажа, как Гейл Уэзерс, и так взволнованы, что теперь имеем возможность работать с Кортни. Мы — фанаты ее работы.

Ожидается, что съемки фильма «Крик 5» начнутся в конце 2020 года. Роль помощника шерифа Дуайта Райли в новой части франшизы повторит Дэвид Аркетт, а с сыгравшей главную героиню Сидни Прескотт канадской актрисой Нив Кэмпбелл сейчас ведутся переговоры об участии в проекте. Спродюсирует ленту Кевин Уильямсон, который работал над предыдущими частями картины. Сценарий напишут Джеймс Вандербилт («Мег: Монстр глубины») и Гай Бусик.

6.1
Крик 4
2011/США16+триллеружасы
Моя оценка

Фильм ужасов «Крик» впервые вышел на экраны в 1996 году. В нем речь шла о группе школьников, охоту на которых устроил таинственный серийный убийца в маске призрака. При бюджете в $14 млн ужастик собрал в мировом прокате более $173 млн, а также заработал три премии «Сатурн» и приз MTV Movie Awards как лучший фильм 1996 года. Впоследствии было выпущено еще три сиквела, последний из которых вышел в 2011 году.

Премьера пятого фильма намечена на 2021 год.

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