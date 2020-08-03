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3 августа 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой

Актеры показали, как развлекаются во время съемок в картине «Родные»

Ирина Пегова опубликовала в инстаграме ролик, снятый во время работы над трагикомедией «Родные». В видео запечатлено, как задействованные в новом проекте актеры — Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Никита Павленко и Катерина Беккер — едут в микроавтобусе и слушают Монеточку, которая в это время исполняет рядом с ними свой хит «Козырный туз».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пегова, которая вместе с Буруновым активно подпевала певице, так подписала ролик:

Наши веселые семейные поездочки... Козырная семейка.

Судя по всему, съемочная команда переезжала из одной локации в другую, и актеры решили скрасить себе дорогу музыкальным развлечением.

Съемки фильма «Родные» стартовали в начале июля. Картина расскажет о семье, отправившейся в путешествие через всю Россию, чтобы попасть на Грушинский фестиваль. В ленте также снимаются Роман Мадянов и Анна Уколова. Автором идеи и креативным продюсером проекта выступил Жора Крыжовников, кресло режиссера занял Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Создатели описывают фильм как «роуд-муви о семье». В широкий прокат картина «Родные» выйдет в начале 2021 года.

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма

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