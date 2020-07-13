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13 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото

Актеры заняты в новой картине «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Стартовали съемки новой трагикомедии «Родные», в которой играют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, певица Монеточка, Семен Трескунов, Анна Уколова, Роман Мадянов, Никита Павленко, Катерина Беккер.

Фильм «Родные» расскажет о семье, отправившейся в путешествие через всю Россию, чтобы попасть на Грушинский фестиваль. Автором идеи и креативным продюсером картины выступил Жора Крыжовников, кресло режиссера занял Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Продюсерами среди прочих выступили Илья Стюарт и Мурад Османн. Создатели описывают «Родных» как «роуд-муви о семье». Бурунов отметил, что играет «россиянина в середине жизненного пути», и добавил:

Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену — а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались.
Сергей Бурунов

Крыжовников, в свою очередь, подчеркнул, что больше всего ему в истории нравится ее жанр — жанр трагикомедии. «Я счастлив, что нашу талантливую команду артистов возглавляет Сергей Бурунов», — отметил сценарист.

В широкий прокат картина  «Родные» выйдет в начале 2021 года.

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