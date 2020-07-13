Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото

Мой герой трогательный, забавный, пытается встраиваться в современную жизнь, понимать своих детей, любить жену — а это не всегда просто. Но он как будто забыл о мечте. Поворот в сюжете подталкивает его вспомнить, что вообще-то у человека есть мечта, и нужно, чтобы мечты сбывались.