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3 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

От Чеховой до Дружинина: звезды на показе «Русалки в Париже»

В Москве представили фэнтезийную мелодраму французского режиссера Матиаса Мальзье
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В рамках открытия летнего кинотеатра «Каро „Эрмитаж“» в Москве прошла премьера нового фильма Матиаса Мальзье «Русалка в Париже».

На показ картины под открытым небом пришли хореограф и режиссер Егор Дружинин, актеры Алена ЧеховаИрина Безрукова, Дарья ПоверенноваДаниил Белых, экс-участница шоу Comedy Woman Елена Борщева, кинопродюсер Илья Бачурин, телеведущая Лариса Вербицкая и другие знаменитости.

4.4
Русалка в Париже
2020/Франция12+мелодрамакомедияфэнтези
Моя оценка
Французская фэнтезийная мелодрама «Русалка в Париже» рассказывает о харизматичном и талантливом певце, который никому не открывает свое сердце. Все меняется, когда во время прогулки по набережной Сены артист встречает русалку и начинает влюбляться в нее.

Главные роли в фильме исполнили Мэрилин Лима («Современная история любви»), Николя Дювошель («Жених на двоих») и Росси де Пальма.

В российский прокат фильм «Русалка в Париже» вышел 1 августа.

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