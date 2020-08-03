От Чеховой до Дружинина: звезды на показе «Русалки в Париже»

В рамках открытия летнего кинотеатра «Каро „Эрмитаж“» в Москве прошла премьера нового фильма Матиаса Мальзье «Русалка в Париже».
На показ картины под открытым небом пришли хореограф и режиссер Егор Дружинин, актеры Алена Чехова, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Даниил Белых, экс-участница шоу Comedy Woman Елена Борщева, кинопродюсер Илья Бачурин, телеведущая Лариса Вербицкая и другие знаменитости.
Французская фэнтезийная мелодрама «Русалка в Париже» рассказывает о харизматичном и талантливом певце, который никому не открывает свое сердце. Все меняется, когда во время прогулки по набережной Сены артист встречает русалку и начинает влюбляться в нее.
Главные роли в фильме исполнили Мэрилин Лима («Современная история любви»), Николя Дювошель («Жених на двоих») и Росси де Пальма.
В российский прокат фильм «Русалка в Париже» вышел 1 августа.