Назван самый популярный сериал полугодия

Нашумевшая экранизация одноименного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стала самым популярным новым сериалом первой половины 2020 года в России. Такие данные приводит проект «Кино Mail.ru», проанализировавший просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года. Показ «Зулейхи» прошел в апреле на канале «Россия 1».
Второе место в рейтинге занял еще один российский проект — «Триггер», показанный «Первым каналом» в феврале. Сериал рассказывает о психологе, использующем провокационный метод решения проблем пациентов. Главную роль исполнил Максим Матвеев.
Замыкает тройку лидеров второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO и российской платформе Amediateka под заголовком «Новый Папа».
В десятку самых популярных сериалов полугодия также вошли:
4. «Магомаев» («Первый канал», Россия);
5. «Колл-Центр» (ТНТ/Rutube List, Россия);
6. «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ/Rutube List, Россия);
7. «Мир дикого запада» (3 сезон, HBO/Amediateka, США);
8. «Чужак» (HBO/Amediateka, США);
9. «Патриот» (ТНТ/Rutube List, Россия);
Отдельно рейтинг самых популярных в России зарубежных сериалов первой половины 2020-го выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон), «Миллиарды» (5 сезон).