Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
30 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Назван самый популярный сериал полугодия

Какие проекты 2020 года пользовались наибольшей популярностью у российских зрителей в последние шесть месяцев, выяснило «Кино Mail.ru»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Нашумевшая экранизация одноименного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стала самым популярным новым сериалом первой половины 2020 года в России. Такие данные приводит проект «Кино Mail.ru», проанализировавший просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года. Показ «Зулейхи» прошел в апреле на канале «Россия 1».

5.2
Зулейха открывает глаза
2020/Россия16+драмаисторический
Моя оценка

Второе место в рейтинге занял еще один российский проект — «Триггер», показанный «Первым каналом» в феврале. Сериал рассказывает о психологе, использующем провокационный метод решения проблем пациентов. Главную роль исполнил Максим Матвеев.

7.8
Триггер
2020/Россия16+драма
Моя оценка

Замыкает тройку лидеров второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO и российской платформе Amediateka под заголовком «Новый Папа».

В десятку самых популярных сериалов полугодия также вошли:

4. «Магомаев» («Первый канал», Россия);

5. «Колл-Центр» (ТНТ/Rutube List, Россия);

6. «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ/Rutube List, Россия);

7. «Мир дикого запада» (3 сезон, HBO/Amediateka, США);

8. «Чужак» (HBO/Amediateka, США);

9. «Патриот» (ТНТ/Rutube List, Россия);

10. «Ищейка» (4 сезон, «Первый канал», Россия).

Отдельно рейтинг самых популярных в России зарубежных сериалов первой половины 2020-го выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон), «Миллиарды» (5 сезон).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ищейка
Колл-Центр
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
1 р.
Магомаев
Зулейха открывает глаза
Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии
Мир! Дружба! Жвачка!
Патриот
О создании вакцины от коронавируса снимут сериал
Чужак
Миллиарды
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Мир дикого запада
Молодой Папа
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес»
Чулпан Хаматова
Максим Матвеев
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
1 р.
Триггер
Паоло Соррентино
Paolo Sorrentino
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»
Убивая Еву
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» пригласили на съемки в Англию
Мишель Уильямс снимется в «Сценах из супружеской жизни»
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США
Юрий Борисов: «Петров — законный кумир поколения»
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Назван любимый фильм россиян про собак
Толстоганова и Виторган снялись в откровенной сцене в сериале
Ханга и Борисова воссоединились на съемках спустя 14 лет
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
На основе воспоминаний ветеранов сняли сериал о войне
Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Назван величайший киногерой в истории
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
«Унесенных ветром» решили не показывать в США из-за расовых тем
Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры
Барановская отметила 35-летие на съемках «Модного приговора»
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»
О «девушке с татуировкой дракона» снимут сериал
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
Заказ принят: 9 поучительных киноисторий про курьеров и доставку
Создатели «Великолепного века» работают над новым сериалом
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Теличкина, Кабо и Луговая вместе снялись в сериале: первые фото
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя
Климова и Александрова в продолжении «Мосгаза»: первые фото
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
104-летняя американка тренируется в зале несколько дней в неделю Но теперь она готова "уйти на пенсию".
Дети
Павел Прилучный опубликовал фото с дочерью, умилив соцсети Фанаты оценили трогательный кадр
Леди
Возлюбленная Жигунова в кружевном топе принимает комплименты Журналистка примерила летний наряд.
Hi-Tech
Обычные «симки» уходят в прошлое В один день
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь