Назван самый популярный сериал полугодия

Нашумевшая экранизация одноименного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стала самым популярным новым сериалом первой половины 2020 года в России. Такие данные приводит проект «Кино Mail.ru», проанализировавший просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года. Показ «Зулейхи» прошел в апреле на канале «Россия 1».