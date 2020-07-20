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20 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике

Актриса получила травмы, самостоятельно исполняя трюки в фильме «Бессмертная гвардия»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Шарлиз Терон рассказала о травмах, которые получила, самостоятельно выполняя трюки на съемках фантастического боевика «Бессмертная гвардия». В интервью журналу Stellar актриса призналась, что после окончания работы над экшеном узнала, что ей понадобится сделать три операции, пишет Daily Telegraph.

По словам Терон, за пять недель до конца съемок она получила травму, однако продолжила работать и играть в сценах боев, несмотря на боль. Актриса осознала, насколько серьезно травмировалась, лишь после окончания работы над фильмом. Оказалось, что у звезды «большой палец был оторван от кости» и защемлен локтевой нерв. Шарлиз рассказала:

Новость
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим
Я по сути не контролировала собственную руку. Снималась верхом на лошади с рукой, которая никак не функционировала. Только когда закончились съемки, я узнала, что мне придется сделать три операции.
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон не впервые получает травмы на съемках, самостоятельно выполняя трюки. Так, она получала повреждения во время работы над фильмом «Эон Флакс».

«Бессмертная гвардия» — киноадаптация серии комиксов о команде воинов из разных эпох. За долгие годы их интерес к жизни угас, однако с появлением нового бессмертного все меняется. Терон играет в фильме предводительницу вечных воинов — Андромаху из Скифии. Другие роли в картине исполнили Марван Кензари, Маттиас Шонартс и Чиветель Эджиофор.

Фильм вышел в июле на платформе Netflix.

Бессмертная гвардия
2020/СШАбоевикфэнтези
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