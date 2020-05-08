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8 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шарлиз Терон стала брюнеткой ради роли: первые фото в образе

Актриса снялась в киноадаптации комикса о бессмертных воинах «Старая гвардия»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В сети появились первые кадры фильма «Старая гвардия» — экранизации одноименной серии комиксов. Главную роль в предстоящем экшене от Netflix исполнила Шарлиз Терон. Она играет предводительницу группы бессмертных воинов.

Другие роли в картине исполнили Кики Лэйн, Марван Кензари, Маттиас Шонартс и Чиветель Эджиофор.

«Старая гвардия» — киноадаптация комикса о команде бессмертных воинов из разных эпох. За долгие годы их интерес к жизни угас, однако с появлением нового бессмертного все меняется. Премьера фильма на платформе Netflix запланирована на 10 июля.

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