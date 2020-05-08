Шарлиз Терон стала брюнеткой ради роли: первые фото в образе

В сети появились первые кадры фильма « Старая гвардия » — экранизации одноименной серии комиксов. Главную роль в предстоящем экшене от Netflix исполнила Шарлиз Терон . Она играет предводительницу группы бессмертных воинов.

«Старая гвардия» — киноадаптация комикса о команде бессмертных воинов из разных эпох. За долгие годы их интерес к жизни угас, однако с появлением нового бессмертного все меняется. Премьера фильма на платформе Netflix запланирована на 10 июля.