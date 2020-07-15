СМИ: персонажа Дизеля задумали убить в десятом «Форсаже»

Персонаж Вина Дизеля в киносерии «Форсаж» Доминик Торрето может погибнуть в десятом фильме франшизы, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что смерть одного из главных героев поможет развитию серии за счет спин-оффов. То, что интерес к франшизе не угаснет без персонажа Дизеля, показал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф «Форсажа», где главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
«Форсаж» — американская франшиза, первый фильм которой вышел в 2001 году, а последний (на настоящий момент), «Форсаж 8», — в 2017-м. В ролях, помимо Дизеля, Джонсона и Стэйтема, в разное время появлялись Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Курт Рассел, Пол Уокер, Люк Эванс, Шарлиз Терон. Предполагается, что десятая картина станет финалом оригинальной серии.
Премьера «Форсажа 9» ранее была перенесена из-за пандемии коронавируса. Она должна состояться в апреле 2021 года. Дата выхода десятой ленты пока неизвестна.