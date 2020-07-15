СМИ: персонажа Дизеля задумали убить в десятом «Форсаже»

Персонаж Вина Дизеля в киносерии « Форсаж » Доминик Торрето может погибнуть в десятом фильме франшизы, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.

Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас

Утверждается, что смерть одного из главных героев поможет развитию серии за счет спин-оффов. То, что интерес к франшизе не угаснет без персонажа Дизеля, показал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф «Форсажа», где главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.