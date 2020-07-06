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6 июля 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Вита Корниенко: «Мы с Сашей Петровым похожи по энергетике»

10-летняя звезда кино и телевидения — о новом проекте СТС «Погнали», работе со взрослыми актерами, а также о том, как не заскучать на карантине и не чувствовать себя лишенной детства, несмотря на постоянные съемки

Лето, каникулы в разгаре. Расскажи, что ты делаешь, когда нет учебы, — работаешь или отдыхаешь?

— Снимаю свои фильмы и мультики, пишу сценарии. В карантине усиленно начала играть на укулеле. Читаю, рисую, очень люблю общаться с друзьями, увлеклась спидкубингом (сборка кубика Рубика на скорость, — прим. ред.), учу английский язык и еще чуть-чуть начала учить испанский.

О чем твои сценарии?

— Пока говорить не могу, потому что, если расскажу, то весь сюжет раскроется, и потом будет неинтересно.

А как ты снимаешь собственные мультфильмы?

— Я сначала рисовала декорации, клеила из бумаги домики, чтобы они были объемные, деревья, потом брала маленькие игрушки… Я скачала специальное приложение. Допустим, идет какой-нибудь зайчик: он ставит ногу — ты фотографируешь, потом ставит другую — фотографируешь. Потом все соединяется и получается, что он идет. Дальше я их озвучиваю. Я очень люблю озвучивать героев разными голосами.

Как ты провела карантин? Сложно было учиться дистанционно?

— Карантин я провела очень классно, очень активно.

Учиться дистанционно — это, по-моему, более комфортно, чем сидеть в школе. На дистанционном обучении ты делаешь какое-нибудь задание, потом еще какое-то и потом уже занимаешься своими делами. А в школе ты находишься почти целый день, и много времени впустую.
Виталия Корниенко

Там же много ребят, спрашивают не только тебя. Пока спрашивают других, остальные просто сидят или тихонечко какие-то задания выполняют. А дистанционно гораздо интереснее и быстрее, мне кажется.

В разгар пандемии дистанционно снимались фильмы и сериалы. Тебе довелось поучаствовать в каком-нибудь «карантинном» проекте?

— Нет, не довелось. Но я до карантина снималась, и сейчас уже идут съемки. Во время карантина проходила пробы, писала самопробы, занималась дубляжом.

Сериал «Погнали» снимался достаточно давно, задолго до карантина. Расскажи о своей героине. Не все еще забылось?

— Моя героиня Варя очень добрая, любознательная, веселая, смышленая, любит пошутить и очень любит петь.

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По сюжету, семья едет на машине из Красноярска в Минск. Тебе когда-нибудь приходилось совершать такие длительные путешествия?

— Да, приходилось. Я помню, как мы ездили в экспедицию в Адыгею. Была гроза, мы летели на самолете, его сильно штормило, и мы приземлились в Сочи. А нам надо было попасть в Адыгею, причем срочно — под утро мы должны были быть на площадке. В итоге нам вызвали такси, и мы пять-шесть часов ехали до Адыгеи из Сочи на машине.

Что было самое трудное и самое веселое на съемках?

— Было и веселое, и трудное одновременно. Когда мы ехали в машине, и рядом со мной стоял цветок. Мы подскочили на кочке, и из цветка вывалилась земля. Мне очень хотелось чихнуть, но это попало бы в кадр. Я всеми силами старалась не чихнуть, отворачивалась от этой земли, делала все, чтобы ее не видеть, потому что если я чихну, то потом буду очень долго и очень смешно чихать, и несколько дублей не получатся.

Еще я должна была сидеть на склоне, на котором рос репейник. Я сидела и потихоньку сползала вниз, и самое главное было — не сползти в этот репейник.

В сериале с тобой снимаются и дети-актеры (Артем Фадеев, Александра Киселева, Александр Булатов), и взрослые (Ольга Медынич, Михаил Трухин, Ирина Пегова). С кем тебе было более комфортно работать?

— Не знаю, со всеми было очень здорово. Потому что все разные. И по возрасту, и по характеру, по темпераменту, по интересам — такие зажигалочки! Ото всех всегда исходил максимальный позитив, со всеми было весел­о и безумно круто. Все очень классные, мы очень сдружились. Играли, учили английский, после съемок ездили куда-то, чтобы вместе провести время, и все это в основном было в экспедициях, отчего становилось еще интереснее.

Погнали
2020/Россия16+комедия
Моя оценка

Старшие коллеги-актеры часто стараются тебя чему-то научить, дают советы?

— Да, такое было и на «Погнали», и на других проектах. Например, на фильме «Лед 2». Там я познакомилась с Марией Валерьевной Ароновой. Она потрясающая! Она мне очень часто рассказывала какие-то актерские секретики. С ней было очень весело, мы постоянно разговаривали мультяшными голосами.

А с Александром Петровым вы подружились? До «Льда» вы вместе снимались в сериале «Звоните ДиКаприо!».

— Да, мы с Сашей вместе были в «Звоните ДиКаприо!», потом открывали 30-й «Кинотавр», потом вместе выступали на «Синей птице», потом встретились на «Золотом орле»…

Я Сашу просто обожаю, он очень добрый, отзывчивый, теплый, всегда интересный. Мне кажется, мы с ним похожи по энергетике. Он очень классный, и как друг, и как актер. (Шепотом.) И у Саши безумно красивые глаза.
Источник: Алексей Молчановский

Когда ты снималась с ним, было ощущение, что работаешь с настоящей звездой, с кумиром, или вы с ним были на равных?

— Не знаю. Мы же с ним самые обычные люди. Он простой, я тоже. Как и все!

У тебя нет ощущения, что, по сравнению с другими детьми, ты очень много работаешь и упускаешь обычное беззаботное детство, которое есть у всех?

— Нет, у меня такого нет. Я занимаюсь своим любимым делом, мне нравится все, что связано с кино. У меня очень много друзей, все в основном творческие. Мы общаемся, проводим вместе свободное время.

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Но у тебя бывают моменты, когда ты не учишься, не снимаешься, а можешь просто бегать по улице и собирать одуванчики, например?

Бывает такое, но это неинтересно. Потому что даже если на улице, то лучше не собирать цветочки, а, допустим, фильм снимать. А просто цветочки собирать — да нет…

О чем ты мечтаешь?

— У меня есть мечта, но я расскажу, когда она уже сбудется. Вообще больше люблю ставить цели, чем несбыточно мечтать. Так что это мечта и одновременно цель. Мечтоцель.

А в этой мечтоцели есть Голливуд?

— Не-а, нет. Я об этом не думала.

Беседовала Анна Гоголь

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