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3 июля 2020, Газета.Ruновость

Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»

Актер разобрал старые фотографии

Актер Сергей Безруков опубликовал в инстаграме видеоролик, в котором показывает альбом с редкими архивными кадрами со съемок телесериала «Бригада».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пост актер посвятил всем поклонникам популярного в начале нулевых сериала. Он отметил:

Разбирал старые фотографии. Вот, нашел. Со съемочной площадки. 2000-2002 год.
Сергей Безруков

В частности, Безруков показал фотографии с членами съемочной команды и коллегами из актерского состава сериала. На снимках присутствуют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков и Екатерина Гусева, а также скончавшийся в 2013 году Андрей Панин.

7.7
Бригада
2002/Россия18+драмабоевиккриминал
Моя оценка

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов. Ранее исполнитель роли Пчелы Павел Майков назвал сериал «преступлением перед Россией».

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