Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»

Актер Сергей Безруков опубликовал в инстаграме видеоролик, в котором показывает альбом с редкими архивными кадрами со съемок телесериала «Бригада».
Пост актер посвятил всем поклонникам популярного в начале нулевых сериала. Он отметил:
Разбирал старые фотографии. Вот, нашел. Со съемочной площадки. 2000-2002 год.
В частности, Безруков показал фотографии с членами съемочной команды и коллегами из актерского состава сериала. На снимках присутствуют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков и Екатерина Гусева, а также скончавшийся в 2013 году Андрей Панин.
Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Сериал включает 15 эпизодов. Ранее исполнитель роли Пчелы Павел Майков назвал сериал «преступлением перед Россией».