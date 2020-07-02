Дочь Сергея Бодрова провела церемонию закрытия кинофестиваля

Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции. <...> Настоящее волшебство, к которому я счастлива быть причастной.