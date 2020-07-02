Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
2 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Дочь Сергея Бодрова провела церемонию закрытия кинофестиваля

Партнером Ольги Бодровой стал Юрий Колокольников
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Актриса и дочь Сергея Бодрова-младшего стала ведущей церемонии закрытия 14-го Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Вместе с 21-летней Ольгой Бодровой, которая впервые попробовала себя в подобной роли, событие вел Юрий Колокольников.

Ольгу цитирует «Комсомольская правда»:

Новость
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»
Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции. <...> Настоящее волшебство, к которому я счастлива быть причастной.
Ольга Бодрова

Гран-при фестиваля присужден фильму «Назир» режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур). Приз за лучшую режиссуру получила картина «Без особых признаков» Фернанды Валадес (Мексика, Испания). Награда жюри молодых критиков «Голос», а также приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях достались фильму «Кот в стене» режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой (Болгария, Франция, Великобритания).

Фестиваль «Зеркало» проводится в Ивановской области с 2007 года. В 2020-м киносмотр прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В программу вошли кинопоказы, а также лекции и прямые эфиры со звездами кино, в числе которых — Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Данила Козловский.

Ольга Бодрова после окончания школы поступила в ГИТИС. Девушка сыграла эпизодическую роль в фильме «Калашников», сопродюсером и сценаристом которого выступил ее дедушка Сергей Бодров-старший, однако в финальную версию картины сцена с ее участием не попала.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Бодров-мл.
Без особых признаков
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Сергей Бодров
Юрий Колокольников
Yuri Kolokolnikov
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Назир
Ольга Бодрова
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
В чем сила, брат? Культовые цитаты и кадры из «Брата 2»
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Сыновья Пирса Броснана стали послами «Золотого глобуса»
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов
Водонаева с сыном, Лопырева на премьере «Семейки Аддамс»
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа
Высоцкая поддержала мужа на показе фильма «Грех» в Риме
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии
Екатерина Волкова показала, как делает с дочкой уроки на съемках
23-летний сын Джуда Лоу впервые получил главную роль
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
Анджелина Джоли с детьми привезла в Лондон «Малефисенту»
Охлобыстин покажет жизнь своей семьи в реалити-шоу: первые кадры
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Розанова, Шпица, Брик с дочкой: все звезды фестиваля сериалов
Сын Нагиева заявил, что ждал главной роли в кино 10 лет
«Это был кошмар» — Меньшов о совместной работе с дочерью
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Депп с Денев, Стюарт и другие на кинофестивале в Довиле
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Рудковская и Плющенко с сыном поддержали Билана на премьере
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Пейзажи Калифорнии с воздуха оказались похожи на минералы Удивительные снимки сделаны в окрестностях Сан-Франциско.
Дети
Саша Зверева похвасталась фигурой через 5 дней после родов И впервые показала лицо 4-го ребенка.
Леди
Неузнаваемая Ольга Орлова смутила подписчиков новым фото Фанаты не оценили снимок.
Hi-Tech
Глобальное обновление WhatsApp: что нового Самый популярный мессенджер в мире получил множество новых функций
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь