Дочь Сергея Бодрова провела церемонию закрытия кинофестиваля

Актриса и дочь Сергея Бодрова-младшего стала ведущей церемонии закрытия 14-го Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Вместе с 21-летней Ольгой Бодровой, которая впервые попробовала себя в подобной роли, событие вел Юрий Колокольников.
Ольгу цитирует «Комсомольская правда»:
Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции. <...> Настоящее волшебство, к которому я счастлива быть причастной.
Гран-при фестиваля присужден фильму «Назир» режиссера Аруна Картика (Индия, Нидерланды, Сингапур). Приз за лучшую режиссуру получила картина «Без особых признаков» Фернанды Валадес (Мексика, Испания). Награда жюри молодых критиков «Голос», а также приз зрительских симпатий по результатам голосования в соцсетях достались фильму «Кот в стене» режиссеров Веселы Казаковой и Мины Милевой (Болгария, Франция, Великобритания).
Фестиваль «Зеркало» проводится в Ивановской области с 2007 года. В 2020-м киносмотр прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В программу вошли кинопоказы, а также лекции и прямые эфиры со звездами кино, в числе которых — Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Данила Козловский.
Ольга Бодрова после окончания школы поступила в ГИТИС. Девушка сыграла эпизодическую роль в фильме «Калашников», сопродюсером и сценаристом которого выступил ее дедушка Сергей Бодров-старший, однако в финальную версию картины сцена с ее участием не попала.