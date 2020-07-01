Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале

Дочь Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, рассказала о съемках в сериале Семена Слепакова «Окаянные дни». Как выяснилось, вместе с ней в «карантинном» шоу снялись дочки — 10-летняя Стефания и 8-летняя Александра.
Для девочек роли в сериале стали первыми в жизни. По словам Марии, по сценарию у ее героини должна быть только одна дочь, но она уговорила Слепакова пойти на уступку:
Поздравляю своих дочерей с дебютом! Семен! Спасибо, что принял волевое сценарно-продюсерское решение, и у моей героини появились двое дочерей, а не одна! Ты сохранил дружное детство моих детей!
Мария также пошутила о том, что ее дочки попали в сериал «по блату». «Кто не в курсе али забыл — я блатная девушка, как и мои дети теперь!» — написала в инстаграме актриса.
«Окаянные дни» — сериал о том, что происходило с россиянами во время карантина. В шоу вошло несколько историй. Ключевые роли, помимо Машковой, исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Елена Валюшкина, Павел Деревянко и другие. Премьера состоялась 11 июня на сервисе Premier.