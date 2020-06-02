Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин

Видеосервис Premier покажет новый комедийный сериал Семена Слепакова « Окаянные дни ». В формате скринлайф шоу расскажет десять историй о жизни россиян в период самоизоляции.

Героями комедии, среди прочих, стали жена, которая после звонка незнакомки начинает подозревать, что ее супруг живет на две семьи, инспектор ДПС, пытающийся брать взятки «на удаленке», женщина, готовая улететь в США к дочери в разгар пандемии.