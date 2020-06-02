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2 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин

Комедийное шоу «Окаянные дни» расскажет о жизни в условиях самоизоляции
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Видеосервис Premier покажет новый комедийный сериал Семена Слепакова «Окаянные дни». В формате скринлайф шоу расскажет десять историй о жизни россиян в период самоизоляции.

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Героями комедии, среди прочих, стали жена, которая после звонка незнакомки начинает подозревать, что ее супруг живет на две семьи, инспектор ДПС, пытающийся брать взятки «на удаленке», женщина, готовая улететь в США к дочери в разгар пандемии.

Главные роли исполнили Федор Бондарчук (который ради сериала сменил имидж при помощи парика), Анна Михалкова, Павел Деревянко, Мария Машкова, Татьяна Догилева, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Никита Тарасов, Елена Валюшкина и многие другие.

Вместе со Слепаковым над сценарием работал Максим Туханин («Домашний арест»). Режиссерами стали Ирина Вилкова, Владимир Епифанцев, Петр Буслов, Роман Волобуев («Последний министр»), Максим Пежемский («Интерны»), Андрей Болтенко.

Премьера сериала «Окаянные дни» намечена на 11 июня.

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