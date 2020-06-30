Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 30 июн — РИА «Новости». Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией . Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель:

Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19.

Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности. По словам представительницы звезды, трудно сказать, где она могла заразиться.