Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 30 июн — РИА «Новости». Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель:
Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19.
Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности. По словам представительницы звезды, трудно сказать, где она могла заразиться.
Анита Цой — российская певица и телеведущая. Она участвовала в телепроектах «Звезды сошлись», «Один в один», «Ледниковый период», вела передачу «Свадебный размер».