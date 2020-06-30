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30 июня 2020, РИА Новостиновость

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

С первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

МОСКВА, 30 июн — РИА «Новости». Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель:

Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19.

Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности. По словам представительницы звезды, трудно сказать, где она могла заразиться.

Анита Цой — российская певица и телеведущая. Она участвовала в телепроектах «Звезды сошлись», «Один в один», «Ледниковый период», вела передачу «Свадебный размер».

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