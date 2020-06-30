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30 июня 2020, Газета.Ruновость

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала

Музыкант будет заниматься продвижением неновостных проектов
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назначен на пост генерального продюсера RTVI, сообщается на сайте телеканала. Предложение артисту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. Как отмечается, это назначение завершает реформирование команды топ-менеджеров телеканала. Исраелян отметил:

Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик.

По словам самого Шнурова, он давно «работает с собирательным образом русского человека». Музыкант подчеркнул:

Новость
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру.
Сергей Шнуров

Шнуров будет заниматься продвижением неновостных продуктов, сеткой вещания, а также развитием бренда канала, который на настоящий момент вещает в 53 странах мира.

Сергей Шнуров — рок-музыкант, лидер группы «Ленинград». Он снимался в фильмах «Приличные люди», сериалах «Детка», «Чума!», был ведущим передач «Главный котик страны», «Форт Боярд. Возвращение», «Про любовь». Также Шнуров выступал в качестве наставника «Голоса».

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