Шнуров стал генеральным продюсером телеканала

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назначен на пост генерального продюсера RTVI, сообщается на сайте телеканала. Предложение артисту сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. Как отмечается, это назначение завершает реформирование команды топ-менеджеров телеканала. Исраелян отметил:

Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик.

По словам самого Шнурова, он давно «работает с собирательным образом русского человека». Музыкант подчеркнул:

Новость Шнуров заявил о ненужности российских звезд

Я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру. Сергей Шнуров