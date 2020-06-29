Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»

Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме фрагмент интервью Дэна Стивенса, исполнившего одну из ролей в новой комедии «Евровидение: История огненной саги». Актер, сыгравший участника от России, черпал вдохновение для создания образа своего персонажа в том числе на стиле и имидже Киркорова.
Как признался российский артист, подобный выбор ему льстит:
Как оказалось, Дэн Стивенс для работы над образом изучал мой стиль и манеры! Приглашаю его присоединиться к нашей команде в следующем году, чтобы насладиться этим незабываемым конкурсом изнутри! А также буду ждать на своем концерте в моем мировом туре.
Певец отметил, что уже посмотрел фильм — и он ему понравился.
Ранее СМИ предполагали, что прототипом героя Дэна Стивенса стал певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении».
Первое «Евровидение» было проведено в 1956 году в Швейцарии. Филипп Киркоров представлял Россию на конкурсе в 1995-м и занял 17-е место. В 2020 году песенный смотр отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме.
Фильм «Евровидение: История огненной саги» рассказывает о борьбе исландских музыкантов (Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс) за победу на конкурсе. В ленте также снялись Пирс Броснан и Деми Ловато. Картина вышла на сервисе Netflix.