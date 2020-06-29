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29 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»

Певец рад, что стал прототипом одного из героев ленты «Евровидение: История огненной саги»

Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме фрагмент интервью Дэна Стивенса, исполнившего одну из ролей в новой комедии «Евровидение: История огненной саги». Актер, сыгравший участника от России, черпал вдохновение для создания образа своего персонажа в том числе на стиле и имидже Киркорова.

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Как признался российский артист, подобный выбор ему льстит:

Как оказалось, Дэн Стивенс для работы над образом изучал мой стиль и манеры! Приглашаю его присоединиться к нашей команде в следующем году, чтобы насладиться этим незабываемым конкурсом изнутри! А также буду ждать на своем концерте в моем мировом туре.
Филипп Киркоров

Певец отметил, что уже посмотрел фильм — и он ему понравился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее СМИ предполагали, что прототипом героя Дэна Стивенса стал певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении».

Первое «Евровидение» было проведено в 1956 году в Швейцарии. Филипп Киркоров представлял Россию на конкурсе в 1995-м и занял 17-е место. В 2020 году песенный смотр отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме.

Евровидение: История огненной саги
2020/СШАкомедиямузыкальный
Моя оценка

Фильм «Евровидение: История огненной саги» рассказывает о борьбе исландских музыкантов (Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс) за победу на конкурсе. В ленте также снялись Пирс Броснан и Деми Ловато. Картина вышла на сервисе Netflix.

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