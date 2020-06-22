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22 июня 2020, Lenta.Ruновость

Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой

Исполнительница роли Луны Лавгуд призналась, что и сама была ярой фанаткой киносерии
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Эванна Линч, сыгравшая в экранизации студентку школы Хогвартс Луну (Полумну) Лавгуд, раскритиковала фанатское сообщество франшизы. Актриса назвала одержимую любовь поклонников нездоровой и опасной. Об этом она заявила в подкасте Talking Tastebuds.

Линч призналась, что в детстве была ярой фанаткой вселенной Гарри Поттера. «Я начала читать книги в восьмилетнем возрасте, и на какое-то время я потеряла личность. Это довольно стыдно», — отметила она. По словам актрисы, одержимость поттерианой привела к тому, что ей было трудно работать на площадке с главными звездами франшизы. Линч скрывала от других актеров, что знает про них почти все, что можно:

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Когда я встретилась с Дэниэлом [Рэдклиффом], Эммой [Уотсон] и Рупертом [Гринтом], я уже знала о них все. Знала, как зовут их домашних животных, когда у них дни рождения, знала об их родителях. И притворялась, что не знала.

Актриса рассказала, что теперь игнорирует фанатов, которые демонстрируют свое обожание. «Мне не кажется, что это что-то здоровое. Фанатская культура — это опасно, и себя в ней можно потерять», — считает Эванна.

Линч снялась в фильмах «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II». Первый фильм о мальчике-волшебнике, «Гарри Поттер и философский камень», вышел в 2001 году. Франшза основана на серии книг Джоан Роулинг. В фильмах также играли Мэгги Смит, Алан Рикман, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер и другие звезды.

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