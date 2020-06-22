Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой

Линч призналась, что в детстве была ярой фанаткой вселенной Гарри Поттера. «Я начала читать книги в восьмилетнем возрасте, и на какое-то время я потеряла личность. Это довольно стыдно», — отметила она. По словам актрисы, одержимость поттерианой привела к тому, что ей было трудно работать на площадке с главными звездами франшизы. Линч скрывала от других актеров, что знает про них почти все, что можно: