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22 июня 2020, Газета.Ruновость

СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров

По словам Дмитрия Лысенкова, также снимавшегося в «Вампирах средней полосы», все будет зависеть от решения суда
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Актер Дмитрий Лысенков, снимающийся в сериале «Вампиры средней полосы», прокомментировал слухи о решении вырезать из шоу Михаила Ефремова после смертельного ДТП с его участием. Ранее о таких планах сообщили СМИ со ссылкой на самого Лысенкова. Актер пояснил «Газете.Ру»:

Я говорил о том, что сериал «Вампиры средней полосы» не доснят — из-за пандемии остановилось производство. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно...
Дмитрий Лысенков
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Лысенков уточнил, что не знает, какие варианты развития событий в действительности рассматривают создатели шоу. «Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже. <...> Принято ли на данный момент решение? Мне они [продюсеры] не сообщали, во всяком случае. Мне об этом никто официально не писал», — заключил артист.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в начале июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате пострадал один человек, который позже скончался. Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Установлено, что во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце июня в СМИ появились сообщения о том, что Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы». Об этом писала «Комсомольская правда» со ссылкой на интервью Лысенкова «Телепрограмме». Издание также предполагало, что роль могут отдать Юрию Стоянову. Официальной информации о судьбе Ефремова в «Вампирах» от видеосервиса START, где ожидается премьера, нет.

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