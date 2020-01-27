Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров

Мне нравятся комедии, ирония. Это же все улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры — это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз.