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27 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров

Актеры заняты в новом проекте Антона Маслова «Вампиры средней полосы»

Стартовали съемки многосерийной комедии Антона Маслова «Вампиры средней полосы». Главную роль в шоу, которое расскажет о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске, исполняет Михаил Ефремов. Актеру досталась роль лидера смоленской нечисти.

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фотографий

По сюжету нового сериала, который снимается для видеосервиса Start, в Смоленске давным-давно тихо и неприметно живут вампиры. Они не трогают людей и соблюдают законы, исполнение которых контролируют «хранители». Однако однажды существование вампиров оказывается под угрозой.

Ефремов поделился впечатлениями от работы над сериалом и рассказал, почему согласился на роль:

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Мне нравятся комедии, ирония. Это же все улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры — это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз.
Михаил Ефремов

По словам режиссера Антона Маслова, вампиры в сериале будут сильно отличаться от привычных зрителю «западных». Он отметил: «Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас — положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить».

Роли в шоу, помимо Ефремова, исполняют Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков и Александр Устюгов. Всего будет показано восемь эпизодов.

Дата премьеры пока не сообщается.

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