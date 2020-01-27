Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров

Стартовали съемки многосерийной комедии Антона Маслова «Вампиры средней полосы». Главную роль в шоу, которое расскажет о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске, исполняет Михаил Ефремов. Актеру досталась роль лидера смоленской нечисти.
По сюжету нового сериала, который снимается для видеосервиса Start, в Смоленске давным-давно тихо и неприметно живут вампиры. Они не трогают людей и соблюдают законы, исполнение которых контролируют «хранители». Однако однажды существование вампиров оказывается под угрозой.
Ефремов поделился впечатлениями от работы над сериалом и рассказал, почему согласился на роль:
Мне нравятся комедии, ирония. Это же все улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры — это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз.
По словам режиссера Антона Маслова, вампиры в сериале будут сильно отличаться от привычных зрителю «западных». Он отметил: «Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас — положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить».
Роли в шоу, помимо Ефремова, исполняют Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков и Александр Устюгов. Всего будет показано восемь эпизодов.
Дата премьеры пока не сообщается.