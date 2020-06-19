Наталья Селезнева отмечает 75-летие

Вы состоялись на актерском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра сатиры. Почитатели вашего таланта ценят и любят вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь.