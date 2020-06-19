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19 июня 2020, РИА НовостифоторепортажЮбилеи

Наталья Селезнева отмечает 75-летие

Актриса принимает поздравления с юбилеем
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16
фотографий
16
фотографий

МОСКВА, 19 июн — РИА «Новости». Президент России Владимир Путин поздравил Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии. Народная артистка России, актриса Московского академического театра сатиры отмечает 75-летие. Телеграмма лидера страны опубликована на сайте Кремля:

Вы состоялись на актерском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра сатиры. Почитатели вашего таланта ценят и любят вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь.

Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и успехов.

8.6
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
1965/СССРкомедия
Моя оценка

Наталья Селезнева родилась в 1945 году в Москве. Уже в детском возрасте актриса выходила на театральную сцену. Селезнева окончила Щукинское училище, поступила в Театр сатиры. Актриса играла в фильмах «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения желтого чемоданчика», «Саша-Сашенька», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Алеша Птицын вырабатывает характер». Также Селезневу запомнили по роли пани Катарины из сериала «Кабачок "13 стульев"».

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