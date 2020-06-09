Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься

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Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, стал героем онлайн-проекта «вМесте». Актер рассказал о своей карьере, отметив, в частности, что ему не приходится беспокоиться о материальных вопросах, поскольку он пошел по стопам родителей:

Спасибо отцу, мне не нужно думать о том, чем кормить себя. Меня берут в очень хорошие проекты. Павел Табаков

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Говоря о призвании, Табаков отметил, что определился с ним не сразу и не связывал образование с будущей профессией. В детстве он мечтал стать дальнобойщиком или охранником. Желание стать актером у Павла возникло позже — после того, как он увидел спектакль «Герой нашего времени» в исполнении студентов «Седьмой студии» под руководством Кирилла Серебренникова:

Мне очень понравилось, что это были молодые ребята, на которых хотелось быть похожим. И я подумал: почему нет, можно попробовать. И попробовал.

Табаков получил среднее специальное образование по специальности актер-педагог, а в настоящее время заочно учится в ГИТИСе на продюсерском факультете. Павел признался, что именно работа, которой он постарался занять все свободное время, помогла ему пережить смерть отца в 2018 году. «Мне повезло, у меня была работа, я включился в нее. Это было, наверное, моим спасательным кругом. Мы тогда начали снимать фильм-долгострой «Ампир V», я поэтому быстро вернулся в обойму», — отметил он.