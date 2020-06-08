Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров

Кадр из фильма «Брат 2»

Кинопродюсер Сергей Сельянов прокомментировал замену «Первым каналом» финальных титров фильма «Брат 2» на видео с акций протестов в США. Его слова приводит «Газета.ру»:

Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают. Сергей Сельянов

По словам Сельянова, говоря об изменении изначального облика кинокартины, важно обращать внимание на то, насколько качественно это было реализовано. «"Брат­ 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — сказал он.

Ранее «Первый канал» заменил титры в фильме Алексея Балабанова на кадры беспорядков в США под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус». Телеканал показал видео, в которых участники беспорядков в Соединенных Штатах громят витрины и переворачивают автомобили, а сотрудники полиции въезжают в толпу и избивают митингующих.

Комментируя показ погромов, на «Первом канале» отметили, что не транслируют финальные титры фильмов. Представителя телеканала цитирует издание «Подъем»:

В случае с «Брат­ом 2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21.00 началась программа « Время », первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус «Гудбай, Америка».

На телеканале также заявили, что «настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным».

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе темнокожего гражданина Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.