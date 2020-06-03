Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»

МОСКВА, 3 июн – РИА «Новости». Американский кинорежиссер, каскадер и бывший дублер Киану Ривза в « Матрице » Чад Стахелски, снявший впоследствии три фильма о Джоне Уике с актером в главной роли, рассказал THR о работе с Ланой Вачовски над четвертой частью франшизы. Постановщик, помогавший Лане с разработкой некоторых сцен, отметил:

Лана обычно говорит: «Вот герой, вот то, что должно с ним произойти. Вот конфликт. И вот где должен оказаться персонаж эмоционально, психологически и с точки зрения сюжета в конце дубля. Теперь вопрос: какие трюки вы можете предложить, чтобы получилось совершенно сногсшибательно?» И тут уже в дело вступают каскадеры и хореографы.

Каскадер и постановщик назвал работу с Вачовски «по-хорошему непростой». «Она из тех великих людей, которые, услышав твою идею, говорят: "Ого, это круто. Не думала о таком. А что если нам еще взять вот это и сделать вот так вот?"» — отметил Стахелски. Он также подчеркнул, говоря о новой «Матрице», что фанатам оригинальной трилогии фильм наверняка придется по душе. «Если вам нравится трилогия, вам понравится и то, что Лана делает сейчас. Она умная, веселая и прекрасно знает, чего хотят фанаты».