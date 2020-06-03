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3 июня 2020, РИА Новостиновость

Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»

Каскадер и постановщик Чад Стахелски высказался о режиссере франшизы Лане Вачовски
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МОСКВА, 3 июн – РИА «Новости». Американский кинорежиссер, каскадер и бывший дублер Киану Ривза в «Матрице» Чад Стахелски, снявший впоследствии три фильма о Джоне Уике с актером в главной роли, рассказал THR о работе с Ланой Вачовски над четвертой частью франшизы. Постановщик, помогавший Лане с разработкой некоторых сцен, отметил:

Лана — одна из самых талантливых людей, с которыми я работал. Она фантастическая. Потрясающий режиссер, который обожает свою работу.

Стахелски уточнил, что Вачовски всегда точно знает, какой именно хочет видеть ту или иную сцену в фильме. Он пояснил:

Новость
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Лана обычно говорит: «Вот герой, вот то, что должно с ним произойти. Вот конфликт. И вот где должен оказаться персонаж эмоционально, психологически и с точки зрения сюжета в конце дубля. Теперь вопрос: какие трюки вы можете предложить, чтобы получилось совершенно сногсшибательно?» И тут уже в дело вступают каскадеры и хореографы.

Каскадер и постановщик назвал работу с Вачовски «по-хорошему непростой». «Она из тех великих людей, которые, услышав твою идею, говорят: "Ого, это круто. Не думала о таком. А что если нам еще взять вот это и сделать вот так вот?"» — отметил Стахелски. Он также подчеркнул, говоря о новой «Матрице», что фанатам оригинальной трилогии фильм наверняка придется по душе. «Если вам нравится трилогия, вам понравится и то, что Лана делает сейчас. Она умная, веселая и прекрасно знает, чего хотят фанаты».

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людей после гибели человеческой цивилизации.

8.2
Матрица
1999/США, Австралия16+боевикфантастика
Моя оценка

Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. О сюжете новой ленты ничего не сообщается. Известно, что в съемках, кроме звезд оригинальных картин Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, задействован также Нил Патрик Харрис. Что касается Хьюго Уивинга, который исполнял в «Матрице» роль агента Смита, то он не присоединился к касту нового фильма.

Премьера четвертой части франшизы в России запланирована на 21 мая 2021 года.

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