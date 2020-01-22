Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в новой «Матрице»

Хьюго Уивинг в роли агента Смита в фильме «Матрица»

МОСКВА, 21 янв — РИА «Новости». Британо-австралийский актер Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в четвертой «Матрице», сообщает лондонский журнал Time Out. В интервью изданию Уивер объяснил, что получил одновременно два приглашения — принять участие в спектакле «Визит» (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и сняться в новой картине по вселенной «Матрицы». Актер отметил:

Агент Смит, которого играл Хьюго Уивинг, являлся главным антагонистом в трех оригинальных фильмах вселенной «Матрицы» («Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция»), вышедших в 1999-2003 годах. Кроме Уивинга, в картинах снимались Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Ожидается, что премьера четвертого фильма франшизы о людях, которых выжили после гибели цивилизации в бою с разумными машинами, состоится в мае 2021 года. Детали сюжета не раскрываются.