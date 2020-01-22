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22 января 2020, РИА Новостиновость

Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в новой «Матрице»

Актер объяснил, почему не смог присоединиться к касту
Хьюго Уивинг в роли агента Смита в фильме «Матрица»

МОСКВА, 21 янв — РИА «Новости». Британо-австралийский актер Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в четвертой «Матрице», сообщает лондонский журнал Time Out. В интервью изданию Уивер объяснил, что получил одновременно два приглашения — принять участие в спектакле «Визит» (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и сняться в новой картине по вселенной «Матрицы». Актер отметил:

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Я был на связи с [режиссером «Матрицы»] Ланой Вачовски, но она решила, что даты не стыкуются нужным образом. Мы их рассортировали, но потом она передумала. Они снимают фильм без меня.
Хьюго Уивинг

Агент Смит, которого играл Хьюго Уивинг, являлся главным антагонистом в трех оригинальных фильмах вселенной «Матрицы» («Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция»), вышедших в 1999-2003 годах. Кроме Уивинга, в картинах снимались Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Ожидается, что премьера четвертого фильма франшизы о людях, которых выжили после гибели цивилизации в бою с разумными машинами, состоится в мае 2021 года. Детали сюжета не раскрываются.

Уивинг также известен по ролям в кинотрилогии «Властелин колец» и антиутопии «"V" значит Вендетта».

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