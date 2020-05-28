У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавируc

Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Paris Match. Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе заболели COVID-19. Актер не сообщил, удалось ли им уже вылечиться от коронавируса, однако отметил, что болезнь протекает в легкой форме.