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28 мая 2020, Lenta.Ruновость

У звезды фильма «Заражение» обнаружили коронавируc

Гийом Кане сообщил, что они вместе с его возлюбленной Марион Котийяр заболели COVID-19
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Paris Match. Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе заболели COVID-19. Актер не сообщил, удалось ли им уже вылечиться от коронавируса, однако отметил, что болезнь протекает в легкой форме.

Котийяр известна по таким картинам, как «Начало», «Такси», «Полночь в Париже», «Хороший год», «Кредо убийцы» и «Жизнь в розовом цвете». Кане появлялся в лентах «Прекрасная эпоха», «Пляж», «Видок», «Просто вместе», «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Кроме того, он вместе с Котийяр снимался в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься».

6.7
Заражение
2011/США, ОАЭ12+драматриллерфантастика
Моя оценка

«Заражение» — фильм Стивена Содерберга с Марион Котийяр, Мэттом Дэймоном, Кейт Уинслет, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях. По сюжету драмы, вышедшей в 2011 году, женщина, вернувшись в США после поездки в Гонконг, умирает от неизвестной болезни. Вскоре у других людей начинают проявляться те же симптомы, что были и у нее: сухой кашель, повышенная температура, судороги. В марте 2020 лента стала самой популярной в интернете — в сети посчитали, что она «предсказала» коронавирус. Позже Дэймон заявил, что съемки в фильме подготовили его к пандемии.

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