Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов и сотрудников театров в дармоедов из-за коронавируса. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о влиянии пандемии, в интервью «Спорт-Экспрессу»:
Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!
Артист также добавил, что завидует футболистам, которые смогут «продолжать зарабатывать на хлеб», играя при пустых трибунах. «А нам без зрителя не прожить», — заключил Ефремов.
Михаил Ефремов — актер театра и кино, заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Оттепель», «О чем говорят мужчины», «Generation П», «День выборов», «12».