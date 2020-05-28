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28 мая 2020, Lenta.Ruновость

Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов

Актер также позавидовал футболистам
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов и сотрудников театров в дармоедов из-за коронавируса. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о влиянии пандемии, в интервью «Спорт-Экспрессу»:

Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!
Михаил Ефремов

Артист также добавил, что завидует футболистам, которые смогут «продолжать зарабатывать на хлеб», играя при пустых трибунах. «А нам без зрителя не прожить», — заключил Ефремов.

Михаил Ефремов — актер театра и кино, заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Оттепель», «О чем говорят мужчины», «Generation П», «День выборов», «12».

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