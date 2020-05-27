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27 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе

Мария Ильюхина дала редкое интервью
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7
фотографий
7
фотографий

Мария Ильюхина, сыгравшая в «Ворониных» Машу, старшую дочку семейства главных героев, дала интервью журналу «7 дней». 16-летняя актриса рассказала о съемках в сериале и влиянии карьеры на отношения со сверстниками.

По словам девушки, у нее сложились теплые отношения со всеми коллегами по ситкому. Наиболее близким человеком на съемочной площадке «Ворониных» для нее стал Борис Клюев: «Он мне стал вторым дедушкой, дает советы, наставления».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рассказывая о своей экранной героине, Ильюхина отметила, что во время работы над первыми сезонами она просто была ребенком перед камерами и «не играла, а жила в этой роли». По мере взросления Маша Воронина превратилась в трудного, конфликтного подростка. По словам актрисы, в реальной жизни у нее самой нет ничего общего с персонажем из сериала:

Это всего лишь образ. Некоторые поклонники думают, что я такая и в жизни, и пишут мне какие-то гадости. Не понимают люди, что такое кино.

Девушка также рассказала о проблемах, которые возникали у нее в жизни из-за съемок в сериале. По словам Марии, отношения со сверстниками и преподавателями часто не складывались, она чувствовала зависть со стороны одноклассников. В какой-то момент Ильюхиной даже пришлось сменить школу. В настоящее время она учится в лицее, причем программу осваивает в индивидуальном порядке.

5.8
Воронины
2009/Россия16+комедиясемейный
Моя оценка

Сериал «Воронины» выходит на телеканале СТС с 2009 года. Комедийное шоу, которое изначально являлось адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда», в настоящее время снимается по оригинальному сценарию. Главные роли в нем исполняют Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Клюев и Юлия Куварзина.

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