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20 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни

Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках в популярном шоу
6
фотографий

17-летняя Ульяна Иващенко, сыгравшая Женю Ковалеву в первых двух сезонах телесериала «Сваты», рассказала в инстаграме, почему не любит вспоминать работу в комедийном шоу. Девушка, которая стала блогером, призналась, что «свою актерскую деятельность уже закончила» и не планирует ее продолжать.

Иващенко отметила, что есть и вторая причина, останавливающая ее:

У меня не очень приятные воспоминания со «Сватов». Это был классный опыт, это было здорово, весело, интересно... Но дело в том, что у меня была дикая звездная болезнь.
Ульяна Иващенко
Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка добавила, что на съемках с ней случались «неприятные ситуации», о которых она не может рассказать. Ульяна заявила, что не любит вопросы про «Сватов» от подписчиков, ей неприятна тема работы в сериале.

Ульяна ушла из комедийного шоу после съемок второго сезона. Затем роль Жени — внучки сватов — играли София Стеценко и Анна Кошмал.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
Моя оценка

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, который идет с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале исполняют Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Даниил Белых, Анатолий Васильев. Сообщалось, что идет работа над седьмым сезоном комедии.

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