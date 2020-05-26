Добрынин пожаловался на недостаток неожиданных ролей

Николай Добрынин в сериале «Сваты»

Николай Добрынин, сыгравший Митяя в сериале «Сваты», признался в интервью журналу «7 дней», что многие режиссеры видят в нем только его персонажа из популярной комедии:

К большому сожалению, после «Сватов», которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно. Николай Добрынин

Добрынин отметил, кроме того, что не рассчитывал играть Митяя долгое время — изначально планировалось, что друг Ивана Будько (Федор Добронравов) будет эпизодическим персонажем.

7.7 Сваты 2008 / Украина 12+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Актер пояснил:

Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Э, Митяй!» Николай Добрынин

Актер напомнил, что играл разнообразных героев и даже лично выполнял трюки во многих картинах. «Если вспомнить, что вытворял в молодости, страх берет… Но ролей неожиданных и нестандартных — хочу. Я ведь меняюсь. На карантине у меня борода отросла. Можно сказать, новый человек», — пошутил он.