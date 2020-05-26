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26 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Добрынин пожаловался на недостаток неожиданных ролей

Актера расстраивает, что из-за «Сватов» в нем видят только Митяя
Николай Добрынин в сериале «Сваты»

Николай Добрынин, сыгравший Митяя в сериале «Сваты», признался в интервью журналу «7 дней», что многие режиссеры видят в нем только его персонажа из популярной комедии:

К большому сожалению, после «Сватов», которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно.
Николай Добрынин

Добрынин отметил, кроме того, что не рассчитывал играть Митяя долгое время — изначально планировалось, что друг Ивана Будько (Федор Добронравов) будет эпизодическим персонажем.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
Моя оценка

Актер пояснил:

Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Э, Митяй!»
Николай Добрынин
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Добронравов и Добрынин попали на видео со съемок «Сватов»

Актер напомнил, что играл разнообразных героев и даже лично выполнял трюки во многих картинах. «Если вспомнить, что вытворял в молодости, страх берет… Но ролей неожиданных и нестандартных — хочу. Я ведь меняюсь. На карантине у меня борода отросла. Можно сказать, новый человек», — пошутил он.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале, помимо Добрынина и Добронравова, исполняют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Даниил Белых. В декабре 2019 года ходили слухе об уходе Добрынина из «Сватов», которые опроверг Добронравов. Тогда же сообщалось о начале съемок седьмого сезона.

Николай Добрынин — заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Прощай, шпана замоскворецкая», «Маргарита Назарова», «Людмила Гурченко», «Молодежка», «Мой любимый папа», «Дом с лилиями», «Пес рыжий», «Дедушка моей мечты», «Дом на обочине», «Близкий враг».

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