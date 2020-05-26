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26 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус

Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Елена Малышева и Александр Гордон в студии шоу «Док-Ток»

Елена Малышева провела шоу «Док-Ток» на «Первом канале» вместо Александра Гордона. Появившись в студии программы, она сообщила, что у коллеги подозревают коронавирус:

Сегодня в этой студии программу придется провести мне. Дело в том, что появилось подозрение на то, что у Александра Гордона коронавирус. Так это или нет, мы узнаем только завтра. А сегодня поговорим о том, откуда берется иммунитет и каким тестам мы с вами действительно можем доверять.
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Ведущая передачи «Жить здорово!» уточнила, что у Гордона начались кашель и першение в горле, поэтому его попросили остаться дома и сдать анализы.

«Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Гордон якобы сдал положительный экспресс-тест на COVID-19 прямо перед съемками нового выпуска «Док-Ток», и ведущего отправили в больницу. В свою очередь, сам Гордон опроверг информацию о заражении коронавирусом в комментарии корреспонденту «Вечерней Москвы».

Напомним, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у других ведущих «Первого канала». Коронавирус подозревали у Александра Васильева и Надежды Бабкиной, которые ведут «Модный приговор». Правда, СМИ сообщали, что COVID-19 у знаменитостей не подтвердился, они переболели пневмонией и в середине мая вернулись к работе.

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