Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус

Сегодня в этой студии программу придется провести мне. Дело в том, что появилось подозрение на то, что у Александра Гордона коронавирус. Так это или нет, мы узнаем только завтра. А сегодня поговорим о том, откуда берется иммунитет и каким тестам мы с вами действительно можем доверять.