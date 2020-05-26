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26 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Снигирь вступилась за раскритикованный сериал «Великая»

Актриса призвала зрителей не смотреть ТВ-шоу для «изучения истории»
Юлия Снигирь, Эль Фаннинг в образе Екатерины II

Юлия Снигирь, сыгравшая Екатерину II в российском сериале «Великая», высказалась о новом одноименном шоу производства Великобритании и Австралии о жизни императрицы. Актриса удивилась тому, что российские зрители раскритиковали сериал, и выступила в поддержку исполнительницы главной роли Эль Фаннинг.

2.8
Великая
2020/Австралия, Великобритания16+драмакомедия
Моя оценка

Снигирь отметила, что многие несправедливо посчитали, будто в сериале «насмехаются над российской историей»:

Самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — фу. Вы хотите сказать, что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг?
Юлия Снигирь

Снигирь посоветовала зрителям не искать «историческую правду» в сериалах и не смотреть их для «изучения истории». Актриса добавила, что российских зрителей никто не хотел оскорблять, а сценарист «Великой» Тони МакНамара — «остроумный хулиган, который уже хулиганил с английской историей в „Фаворитке“». Снигирь заключила, говоря о новом сериале с Фаннинг:

7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть
Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже — дело вкуса.

Шоу «Великая» вышло на сервисе Hulu в начале мая. Помимо Эль Фаннинг, в нем также снялся Николас Холт, режиссерское кресло занял постановщик «В Филадельфии всегда солнечно» Мэтт Шекман. Сериал рассказывает о молодости Екатерины II и ее жизни после замужества с Петром III.

Российский сериал с Юлией Снигирь показывал «Первый канал» в 2015 году. Ключевые роли в нем исполнили Марк Богатырев, Сергей Шакуров, Ольга Медынич, режиссером стал Игорь Зайцев («Каникулы строгого режима»).

7.5
Великая
2015/Россия12+драмаисторическийбиография
Моя оценка
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