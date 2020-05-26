Снигирь вступилась за раскритикованный сериал «Великая»

Юлия Снигирь, Эль Фаннинг в образе Екатерины II

2.8 Великая 2020 / Австралия, Великобритания 16+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Снигирь отметила, что многие несправедливо посчитали, будто в сериале «насмехаются над российской историей»:

Самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — фу. Вы хотите сказать, что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг Юлия Снигирь

Снигирь посоветовала зрителям не искать «историческую правду» в сериалах и не смотреть их для «изучения истории». Актриса добавила, что российских зрителей никто не хотел оскорблять, а сценарист «Великой» Тони МакНамара — «остроумный хулиган, который уже хулиганил с английской историей в „Фаворитке“». Снигирь заключила, говоря о новом сериале с Фаннинг:

Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже — дело вкуса.

Шоу «Великая» вышло на сервисе Hulu в начале мая. Помимо Эль Фаннинг, в нем также снялся Николас Холт, режиссерское кресло занял постановщик «В Филадельфии всегда солнечно» Мэтт Шекман. Сериал рассказывает о молодости Екатерины II и ее жизни после замужества с Петром III.

Российский сериал с Юлией Снигирь показывал «Первый канал» в 2015 году. Ключевые роли в нем исполнили Марк Богатырев, Сергей Шакуров, Ольга Медынич, режиссером стал Игорь Зайцев («Каникулы строгого режима»).