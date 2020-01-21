Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры

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Стриминговый сервис Hulu опубликовал в сети первый трейлер сериала « Великая » о жизни Екатерины II. Молодую императрицу сыграла 21-летняя звезда « Малефисенты » Эль Фаннинг .