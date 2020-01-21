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21 января 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры

В мае 2020 года выйдет новый проект о жизни российской императрицы c Эль Фаннинг в главной роли
Во время загрузки произошла ошибка.

Стриминговый сервис Hulu опубликовал в сети первый трейлер сериала «Великая» о жизни Екатерины II. Молодую императрицу сыграла 21-летняя звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг.

Как отмечают создатели сериала, «Великая» — это сатирическая комедийная драма, которая расскажет о неожиданном взлете и впечатляющем царствовании «феминистки-первопроходца» Екатерины Великой.

В шоу покажут юность Екатерины II и ее свадьбу с императором Петром III, которого играет Николас Холт.

Режиссером проекта выступил Мэтт Шекман («Американская готика», «Странный ангел»), а сценарий написал автор «Фаворитки» Тони МакНамара. Роли в шоу, помимо Фаннинг и Холта, исполнили Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья»).

Премьера сериала запланирована на 15 мая.

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