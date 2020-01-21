Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры

Стриминговый сервис Hulu опубликовал в сети первый трейлер сериала «Великая» о жизни Екатерины II. Молодую императрицу сыграла 21-летняя звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг.
Как отмечают создатели сериала, «Великая» — это сатирическая комедийная драма, которая расскажет о неожиданном взлете и впечатляющем царствовании «феминистки-первопроходца» Екатерины Великой.
В шоу покажут юность Екатерины II и ее свадьбу с императором Петром III, которого играет Николас Холт.
Режиссером проекта выступил Мэтт Шекман («Американская готика», «Странный ангел»), а сценарий написал автор «Фаворитки» Тони МакНамара. Роли в шоу, помимо Фаннинг и Холта, исполнили Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья»).
Премьера сериала запланирована на 15 мая.