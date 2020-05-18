Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»

На телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового выпуска «Танцев со звездами». Съемки шоу проходят в условиях строгого соблюдения правил безопасности: все конкурсанты носят маски, перчатки, пользуются санитайзерами, соблюдают социальную дистанцию и регулярно тестируются на коронавирус.

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Для зрителей выступили Иван Стебунов и Инна Свечникова, Дарья Мороз и Святослав Герасимов, Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Мария Порошина, которая танцует в паре с Евгением Раевым, удивила зрителей сменой имиджа: актриса вышла на паркет с темным каре, примерив образ из мюзикла «Чикаго».

Однако главной интригой выпуска стала новость о том, что Екатерина Варнава нашла любовь за кулисами проекта. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов.

Члены жюри попытались выяснить, кто стал ее избранником, однако участница пообещала раскрыть его имя лишь в следующий раз. Поэтому судьи были вынуждены присудить паре высший балл.

По итогам голосования шоу покинули Алена Бабенко и Максим Петров, а также Андрей Соколов и Екатерина Осипова.