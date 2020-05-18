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18 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Варнава заинтриговала зрителей «Танцев со звездами»

Актриса пообещала раскрыть имя избранника в следующем выпуске шоу

На телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового выпуска «Танцев со звездами». Съемки шоу проходят в условиях строгого соблюдения правил безопасности: все конкурсанты носят маски, перчатки, пользуются санитайзерами, соблюдают социальную дистанцию и регулярно тестируются на коронавирус.

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Для зрителей выступили Иван Стебунов и Инна Свечникова, Дарья Мороз и Святослав Герасимов, Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Мария Порошина, которая танцует в паре с Евгением Раевым, удивила зрителей сменой имиджа: актриса вышла на паркет с темным каре, примерив образ из мюзикла «Чикаго». 

Однако главной интригой выпуска стала новость о том, что Екатерина Варнава нашла любовь за кулисами проекта. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов.

Члены жюри попытались выяснить, кто стал ее избранником, однако участница пообещала раскрыть его имя лишь в следующий раз. Поэтому судьи были вынуждены присудить паре высший балл.

По итогам голосования шоу покинули Алена Бабенко и Максим Петров, а также Андрей Соколов и Екатерина Осипова. 

6.3
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Шоу «Танцы со звездами», в котором звезды кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора, впервые вышло на российском телевидении в 2006 году. В 2020-м стартовал одиннадцатый сезон телепроекта. Кто пройдет в финал, станет известно 24 мая в 17.30.

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