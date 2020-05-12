Степаненко показала свою первую роль в кино 30-летней давности

Елена Степаненко вспомнила, как дебютировала в полнометражном кино. Актриса опубликовала в инстаграме кадры из детективной драмы Самсона Самсонова «Мышеловка» со своим участием. Лента, которая вышла 30 лет назад, была снята по одноименной пьесе Агаты Кристи.
По сюжету, в окрестностях Лондона открывается пансион. Внезапный сильный снегопад отрезает гостиницу от внешнего мира, вынуждая постояльцев задержаться. Их спокойствие нарушает прибывший на лыжах полицейский, заявляющий, что скоро здесь может случиться преступление. Степаненко сыграла в фильме миссис Бойл — бывшую судью и гостью пансиона. Звезда отметила в подписи к ролику:
В моей жизни пока было мало киноролей. Это — одна из них, в кинофильме «Мышеловка» 1990 года. А вы узнали в хладнокровной миссис Бойл меня?
Елена также намекнула, что задумывается о новых ролях в кино. «Как думаете, кого бы я смогла еще сыграть и в каких кинофильмах?» — обратилась она к поклонникам.
Юмористка и звезда программ «Смехопанорама» и «Юморина» озвучивала персонажей мультфильмов, в частности, принимала участие в работе над «Чучело-Мяучело», «Ничуть не страшно» и «Однажды утром». С апреля 2020 года Елена ведет воскресное шоу «Еще не вечер!» на телеканале «Россия 1».