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8 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Лопез может появиться в новом сезоне сериала с Риз Уизерспун

Звезда и продюсер «Большой маленькой лжи» обсудила с коллегой планы на новые эпизоды популярного шоу
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Риз Уизерспун пообщалась по видеосвязи с коллегой по сериалу «Большая маленькая ложь», актрисой Лорой Дерн. В ходе беседы звезды затронули вопросы, связанные с детективной драмой, в которой они вместе снимаются. В частности, Уизерспун рассказала, с кем хотела бы поработать над новым сезоном. Она призналась, что рассчитывает на появление в «Большой маленькой лжи» Дженнифер Лопез:

Я постоянно надеюсь на появление Джей Ло, потому что я ее обожаю.
Риз Уизерспун
Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Дерн с радостью поддержала выбор коллеги. Актрисы также обсудили, как во время пандемии поддерживают связь и с другими звездами шоу.

8.1
Большая маленькая ложь
2017/США16+драматриллердетективный
Моя оценка

«Большая маленькая ложь» стартовала в 2017 году, первый сезон сериала был основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Шоу рассказало о неприглядных секретах жителей маленького американского городка Монтерей. Второй сезон вышел в 2019 году. Помимо Лоры Дерн и Риз Уизерспун, в сериале играют Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц, Хлоя Коулмэн, Мэрил Стрип и другие. О чем расскажет потенциальный третий сезон «Большой маленькой лжи», пока неизвестно.

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