Лопез может появиться в новом сезоне сериала с Риз Уизерспун

Риз Уизерспун пообщалась по видеосвязи с коллегой по сериалу «Большая маленькая ложь», актрисой Лорой Дерн. В ходе беседы звезды затронули вопросы, связанные с детективной драмой, в которой они вместе снимаются. В частности, Уизерспун рассказала, с кем хотела бы поработать над новым сезоном. Она призналась, что рассчитывает на появление в «Большой маленькой лжи» Дженнифер Лопез:
Я постоянно надеюсь на появление Джей Ло, потому что я ее обожаю.
Дерн с радостью поддержала выбор коллеги. Актрисы также обсудили, как во время пандемии поддерживают связь и с другими звездами шоу.
«Большая маленькая ложь» стартовала в 2017 году, первый сезон сериала был основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Шоу рассказало о неприглядных секретах жителей маленького американского городка Монтерей. Второй сезон вышел в 2019 году. Помимо Лоры Дерн и Риз Уизерспун, в сериале играют Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц, Хлоя Коулмэн, Мэрил Стрип и другие. О чем расскажет потенциальный третий сезон «Большой маленькой лжи», пока неизвестно.