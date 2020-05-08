Лопез может появиться в новом сезоне сериала с Риз Уизерспун

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Риз Уизерспун пообщалась по видеосвязи с коллегой по сериалу «Большая маленькая ложь», актрисой Лорой Дерн. В ходе беседы звезды затронули вопросы, связанные с детективной драмой, в которой они вместе снимаются. В частности, Уизерспун рассказала, с кем хотела бы поработать над новым сезоном. Она призналась, что рассчитывает на появление в «Большой маленькой лжи» Дженнифер Лопез:

Я постоянно надеюсь на появление Джей Ло, потому что я ее обожаю. Риз Уизерспун

Дерн с радостью поддержала выбор коллеги. Актрисы также обсудили, как во время пандемии поддерживают связь и с другими звездами шоу.