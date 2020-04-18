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18 апреля 2020, Кино Mail.ruстатья

Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие

Съемки остановлены, премьеры перенесены, а мировые звезды устремились в соцсети, где показывают себя в домашней обстановке. «Кино Mail.ru» продолжает следить за ними и рассказывает, на кого стоит подписаться.

Джонни Депп

Даже долгие годы игнорировавший соцсети Джонни Депп не выдержал натиска карантина и зарегистрировался в инстаграме, в профиле указав, что «иногда снимается», и первым делом подписавшись на дочь Лили-Роуз и ее маму Ванессу Паради. Первый пост выглядит как тизер и ясно дает понять, что Джонни готовит как минимум много интересного контента. А может быть — чем черт не шутит — и новый кинопроект.

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Всем привет! Кое-что снимаю для вас... Дайте мне немного времени.

Дочери Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона

Эвер и Дэшилл Андерсон поют «Антошку».

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Шэрон Стоун

Осваивает живопись и признается, что рисование прекрасно успокаивает. 

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А также проводит время с семьей, в том числе за готовкой.

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Арнольд Шварценеггер

Самоизолировался с пони и ослицей, кормит их печеньками и морковкой и учит играть в шахматы.

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Тайка Вайтити

Режиссер фильмов «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарек» шьет игрушки в стиле «рустик».

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Ухожу из кино. Это самое правильное, что можно сделать, когда ты приносишь столько радости миру шитьем. Кстати, это кролик и змея, а рваные края сделаны специально. Это «рустик». И это язык торчит изо рта у змеи, а не тампон, вы, умники. Счастливых вечных выходных!
Тайка Вайтити

А еще от души веселится с детьми.

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Мадонна

Снимает боевики с участием членов семьи в подвале своего дома и документирует события в своем карантинном дневнике.

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Энтони Хопкинс

Пишет картины и мемуары, играет на пианино и дразнит кота.

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Том Холланд

Собирает паззл с Мстителями.

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Джим Керри

Отращивает бороду и отчитывается о результатах каждые несколько дней. Обещает побриться только тогда, когда мы все сможем вернуться к работе, и призывает присоединяться к его «бессмысленной трансформации» под хештэгом #давайтеотращиватьвместе.

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Мэттью Макконахи

В ковбойском наряде охотится на жестокого убийцу по имени Коронавирус и показывает, как сделать маску из банданы, фильтра для кофеварки и двух резинок.

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Кортни Кокс

Танцует, примеряет инстаграм-маски и поет с дочерью Коко.

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Натали Портман

Ударилась в кулинарию и делится оригинальными рецептами. Как вам, например, лазанья из мацы?

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Джона Хилл

Рекомендует фильмы и книги для карантина. В топ-10 Хилла вошли: «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Амадей» Милоша Формана, «Адаптация» Спайка Джонса, «Барри Линдон» Стэнли Кубрика, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Алиса здесь больше не живет» Мартина Скорсезе, «Аптечный ковбой» Гаса Ван Сента и другие картины.

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