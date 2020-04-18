Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие

Даже долгие годы игнорировавший соцсети Джонни Депп не выдержал натиска карантина и зарегистрировался в инстаграме, в профиле указав, что «иногда снимается», и первым делом подписавшись на дочь Лили-Роуз и ее маму Ванессу Паради. Первый пост выглядит как тизер и ясно дает понять, что Джонни готовит как минимум много интересного контента. А может быть — чем черт не шутит — и новый кинопроект.
Всем привет! Кое-что снимаю для вас... Дайте мне немного времени.
Дочери Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона
Эвер и Дэшилл Андерсон поют «Антошку».
Осваивает живопись и признается, что рисование прекрасно успокаивает.
А также проводит время с семьей, в том числе за готовкой.
Самоизолировался с пони и ослицей, кормит их печеньками и морковкой и учит играть в шахматы.
Режиссер фильмов «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарек» шьет игрушки в стиле «рустик».
Ухожу из кино. Это самое правильное, что можно сделать, когда ты приносишь столько радости миру шитьем. Кстати, это кролик и змея, а рваные края сделаны специально. Это «рустик». И это язык торчит изо рта у змеи, а не тампон, вы, умники. Счастливых вечных выходных!
А еще от души веселится с детьми.
Снимает боевики с участием членов семьи в подвале своего дома и документирует события в своем карантинном дневнике.
Пишет картины и мемуары, играет на пианино и дразнит кота.
Собирает паззл с Мстителями.
Отращивает бороду и отчитывается о результатах каждые несколько дней. Обещает побриться только тогда, когда мы все сможем вернуться к работе, и призывает присоединяться к его «бессмысленной трансформации» под хештэгом #давайтеотращиватьвместе.
В ковбойском наряде охотится на жестокого убийцу по имени Коронавирус и показывает, как сделать маску из банданы, фильтра для кофеварки и двух резинок.
Танцует, примеряет инстаграм-маски и поет с дочерью Коко.
Ударилась в кулинарию и делится оригинальными рецептами. Как вам, например, лазанья из мацы?
Рекомендует фильмы и книги для карантина. В топ-10 Хилла вошли: «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Амадей» Милоша Формана, «Адаптация» Спайка Джонса, «Барри Линдон» Стэнли Кубрика, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Алиса здесь больше не живет» Мартина Скорсезе, «Аптечный ковбой» Гаса Ван Сента и другие картины.