Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием

Джулианна Маргулис в честь дня рождения Джорджа Клуни поделилась в инстаграме фотографией с коллегой по популярному в 90-х сериалу «Скорая помощь».
Актриса отметила:
Эта фотография была сделана сразу после того, как мы сняли нашу последнюю совместную сцену «Скорой помощи» в Сиэтле.
Клуни и Маргулис — звезды оригинального актерского состава медицинской драмы, они играли влюбленных. Клуни покинул шоу в конце пятого сезона, а Маргулис — в конце шестого. Для съемок финального эпизода с участием Джулианны был приглашен Джордж.
«Скорая помощь» шла на ТВ с 1994 по 2009 год. Его герои — врачи отделения неотложной помощи городской больницы Чикаго. Шоу затрагивает важные социальные проблемы и сложные этические вопросы. Помимо Джорджа Клуни и Джулианны Маргулис, роли в сериале исполняли Ноа Уайли, Лора Иннес, Мора Тирни, Энтони Эдвардс, Эрик Ла Салль, Майкл Ангарано, Алексис Бледел и другие.