Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием

Джулианна Маргулис в честь дня рождения Джорджа Клуни поделилась в инстаграме фотографией с коллегой по популярному в 90-х сериалу « Скорая помощь ».

Эта фотография была сделана сразу после того, как мы сняли нашу последнюю совместную сцену «Скорой помощи» в Сиэтле.

Клуни и Маргулис — звезды оригинального актерского состава медицинской драмы, они играли влюбленных. Клуни покинул шоу в конце пятого сезона, а Маргулис — в конце шестого. Для съемок финального эпизода с участием Джулианны был приглашен Джордж.