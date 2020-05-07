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7 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием

Джулианна Маргулис показала архивный снимок с коллегой
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Джулианна Маргулис в честь дня рождения Джорджа Клуни поделилась в инстаграме фотографией с коллегой по популярному в 90-х сериалу «Скорая помощь».

Актриса отметила:

Эта фотография была сделана сразу после того, как мы сняли нашу последнюю совместную сцену «Скорой помощи» в Сиэтле.
Джулианна Маргулис
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Клуни и Маргулис — звезды оригинального актерского состава медицинской драмы, они играли влюбленных. Клуни покинул шоу в конце пятого сезона, а Маргулис — в конце шестого. Для съемок финального эпизода с участием Джулианны был приглашен Джордж.

«Скорая помощь» шла на ТВ с 1994 по 2009 год. Его герои — врачи отделения неотложной помощи городской больницы Чикаго. Шоу затрагивает важные социальные проблемы и сложные этические вопросы. Помимо Джорджа Клуни и Джулианны Маргулис, роли в сериале исполняли Ноа Уайли, Лора Иннес, Мора Тирни, Энтони Эдвардс, Эрик Ла Салль, Майкл Ангарано, Алексис Бледел и другие.

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