Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее рассказала о заражении коронавирусом, сообщила о своем состоянии в Instagram. По словам 73-летней актрисы, у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Она добавила, что ее легкие поражены не сильно, поэтому ей разрешили лечиться дома. «В больнице и без меня много забот», — отметила Васильева.
Васильева призналась, что, приехав в медучреждение, она осознала масштаб эпидемии. Она рассказала, что ей пришлось восемь часов ждать скорую помощь, а после этого еще четыре часа готовились результаты компьютерной томографии. «Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — добавила она.
Она подчеркнула, что результаты ее теста на COVID-19 будут готовы позже, однако клиническая картина говорит именно об этом вирусе.
Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки.
Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра «Миллениум». Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка», «Сваты».