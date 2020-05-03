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Дом

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3 мая 2020, Lenta.Ruновость

Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии

По словам народной артистки, у нее обнаружена двусторонняя пневмония, однако она продолжает лечение дома
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8
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8
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Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее рассказала о заражении коронавирусом, сообщила о своем состоянии в Instagram. По словам 73-летней актрисы, у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Она добавила, что ее легкие поражены не сильно, поэтому ей разрешили лечиться дома. «В больнице и без меня много забот», — отметила Васильева.

Артистка также рассказала, что несколько дней подряд у нее поднималась температура, но она не придавала этому значения. Однако после появления кашля и жжения в глазах, она решила обратиться за медицинской помощью.

Васильева призналась, что, приехав в медучреждение, она осознала масштаб эпидемии. Она рассказала, что ей пришлось восемь часов ждать скорую помощь, а после этого еще четыре часа готовились результаты компьютерной томографии. «Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — добавила она.

Она подчеркнула, что результаты ее теста на COVID-19 будут готовы позже, однако клиническая картина говорит именно об этом вирусе.

Что полезно знать
Если сидишь дома
Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки.
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра «Миллениум». Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка», «Сваты».

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