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22 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры

Историческую драму «Грозный» от режиссера сериала «Годунов» покажет канал «Россия 1»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Телеканал «Россия 1» представил первые кадры из нового сериала «Грозный» о жизни царя Ивана IV. В центре сюжета — становление одного из самых знаменитых и противоречивых государей Руси.

Роль царя в исторической драме исполняют сразу два актера, Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале снялись Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Добронравов, Татьяна Лялина и другие. Режиссером «Грозного» стал Алексей Андрианов, ранее работавший над популярными сериалами «София» и «Годунов».

Грозный
2020/Россия16+драмаисторическийбиография

Дата премьеры сериала пока не сообщается.

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