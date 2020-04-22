Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры

Телеканал «Россия 1» представил первые кадры из нового сериала «Грозный» о жизни царя Ивана IV. В центре сюжета — становление одного из самых знаменитых и противоречивых государей Руси.
Роль царя в исторической драме исполняют сразу два актера, Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Также в сериале снялись Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Добронравов, Татьяна Лялина и другие. Режиссером «Грозного» стал Алексей Андрианов, ранее работавший над популярными сериалами «София» и «Годунов».
Дата премьеры сериала пока не сообщается.