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22 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли

Актриса заинтриговала подписчиков снимком в инстаграме
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Кристина Асмус сообщила, что  принимает участие в съемках сериала, и показала фото в образе своей героини, признавшись, что играет беременную.

В посте актриса подшутила над подписчиками: подпись к фото с накладным животом она начала намеками на «беременность».

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Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью <...> [Рассказать] о новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции.
Кристина Асмус

Как рассказала Асмус, она задействована в сериале в формате скринлайф с «бомбическим актерским составом». Актриса не раскрыла ни названия проекта, ни имени режиссера и коллег по съемкам, однако пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

Скринлайф — формат фильма или сериала, где действия разворачиваются на экранах компьютеров и других гаджетов. Название нового проекта Кристина пока не раскрыла, другие подробности съемок не разглашаются.

Асмус получила известность благодаря съемкам в сериале ТНТ «Интерны». Также на счету Кристины — роли в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...», «Легок на помине», «Что творят мужчины», «Zолушка». В скором времени готовятся к выходу новые проекты с участием актрисы — мелодрама «Китобой», детективный сериал «Герой по вызову», комедия «Булки».

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