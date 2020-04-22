Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли

Кристина Асмус сообщила, что принимает участие в съемках сериала, и показала фото в образе своей героини, признавшись, что играет беременную.
В посте актриса подшутила над подписчиками: подпись к фото с накладным животом она начала намеками на «беременность».
Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью <...> [Рассказать] о новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции.
Как рассказала Асмус, она задействована в сериале в формате скринлайф с «бомбическим актерским составом». Актриса не раскрыла ни названия проекта, ни имени режиссера и коллег по съемкам, однако пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.
Скринлайф — формат фильма или сериала, где действия разворачиваются на экранах компьютеров и других гаджетов. Название нового проекта Кристина пока не раскрыла, другие подробности съемок не разглашаются.
Асмус получила известность благодаря съемкам в сериале ТНТ «Интерны». Также на счету Кристины — роли в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...», «Легок на помине», «Что творят мужчины», «Zолушка». В скором времени готовятся к выходу новые проекты с участием актрисы — мелодрама «Китобой», детективный сериал «Герой по вызову», комедия «Булки».