Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
От Дулиттла до Аладдина: 30 добрых фильмов для всей семьи
15 фильмов
15 воодушевляющих фильмов про поиск смысла жизни
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
21 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме

Русскоязычные поклонники в комментариях пытаются купить гараж и поздравляют друг друга с Пасхой
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

56-летнего Джонни Деппа, который в середине апреля завел аккаунт в инстаграме, засыпали комментариями поклонники из России. Фанаты пишут по-русски и приглашают актера в гости, жалуются ему на вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, поздравляют друг друга с Пасхой.

«Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. <...> Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся», «Джонни, а давай к нам в Белгород. У нас красиво, самая чистая и ухоженная область», «Вот где вся Россия на карантине сидит», «Доброе утречко, Джончик! Ребятки, всех с Пасхой!», «Как приятно самоизоляцию в компании Деппа провести», — оставляют комментарии на русском пользователи сети.

Новость
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Подписчики из России также обмениваются в комментариях забавными объявлениями и в шутку благодарят знаменитость за площадку для высказываний.

«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам из России поболтать негде было», «Пользуясь случаем, передаю привет всем своим родным», «Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы!», «Здесь гараж продают?», «Гаражи разобрали. Здесь маски и тумба под телевизор», — можно прочитать под постами Деппа.

Отметим, ранее похожий ажиотаж среди русскоговорящих пользователей сети вызвала инстаграм-страница Леди Гаги. Тогда фанаты Ирины Шейк посчитали, что модель именно из-за певицы и актрисы рассталась с актером Брэдли Купером, после чего начали устраивать дискуссии в аккаунте Гаги. В инстаграме Деппа появились отсылки к этому. «Всем привет из Гага-чата», «У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни».

Во время загрузки произошла ошибка.

В числе наиболее известных работ Деппа — фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Шоколад», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшиза «Пираты Карибского моря». В ближайшее время актер появится в третьей части спин-оффа фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» и в мелодраме «Снежная луна».

Депп зарегистрировался в инстаграме в середине апреля, на аккаунт уже подписались более 3,5 млн пользователей.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джонни Депп
Johnny Depp
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Избившая Джонни Деппа Эмбер Херд может лишиться роли
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Ивлеева (случайно!) поговорила с Лето и позвала его в свое шоу
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Кино на карантине: главные новости за неделю
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
«Роль всей моей жизни»: Хью Джекман отметил трехлетие «Логана»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Мэттью Перри завел инстаграм
Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»
СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Ученые назвали самые неудачные фразы для поддержки От них становится только хуже
Дети
Располневшую Тодоренко заподозрили в беременности Популярная ведущая спровоцировала слухи о том, что скоро станет мамой
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Hi-Tech
На улицах появились необычные устройства (что это) Они работают по принципу светофора
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь