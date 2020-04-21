Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме

56-летнего Джонни Деппа, который в середине апреля завел аккаунт в инстаграме, засыпали комментариями поклонники из России. Фанаты пишут по-русски и приглашают актера в гости, жалуются ему на вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, поздравляют друг друга с Пасхой.
«Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. <...> Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся», «Джонни, а давай к нам в Белгород. У нас красиво, самая чистая и ухоженная область», «Вот где вся Россия на карантине сидит», «Доброе утречко, Джончик! Ребятки, всех с Пасхой!», «Как приятно самоизоляцию в компании Деппа провести», — оставляют комментарии на русском пользователи сети.
«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам из России поболтать негде было», «Пользуясь случаем, передаю привет всем своим родным», «Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы!», «Здесь гараж продают?», «Гаражи разобрали. Здесь маски и тумба под телевизор», — можно прочитать под постами Деппа.
Отметим, ранее похожий ажиотаж среди русскоговорящих пользователей сети вызвала инстаграм-страница Леди Гаги. Тогда фанаты Ирины Шейк посчитали, что модель именно из-за певицы и актрисы рассталась с актером Брэдли Купером, после чего начали устраивать дискуссии в аккаунте Гаги. В инстаграме Деппа появились отсылки к этому. «Всем привет из Гага-чата», «У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни».
В числе наиболее известных работ Деппа — фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Шоколад», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшиза «Пираты Карибского моря». В ближайшее время актер появится в третьей части спин-оффа фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» и в мелодраме «Снежная луна».
Депп зарегистрировался в инстаграме в середине апреля, на аккаунт уже подписались более 3,5 млн пользователей.