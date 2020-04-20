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20 апреля 2020, ТАССновость

Фестиваль Comic Con отменили из-за коронавируса

Мероприятие перенесли на лето 2021 года
Фестиваль Comic Con | Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль поп-культуры Comic Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса нового типа. Сообщение об этом размещено на сайте фестиваля:

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Впервые за 50-летнюю историю Comic Convention в Сан-Диего организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением объявляют, что мероприятия в 2020 году не будет. Фестиваль вместо этого пройдет в одноименном конференц-центре 22-25 июля 2021 года.

По словам официального представителя устроителей фестиваля Дэвида Гланзера, чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. «Хотя мы с горечью делаем этот шаг, мы знаем, что приняли верное решение», — отметил он.

Comic Con International — крупнейший международный фестиваль комиксов, фильмов, мультипликации и телесериалов в жанре фантастики. Событие традиционно проходит летом в Сан-Диего.

Звезды и блокбастеры на Comic Con Russia
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