Фестиваль Comic Con отменили из-за коронавируса

Впервые за 50-летнюю историю Comic Convention в Сан-Диего организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением объявляют, что мероприятия в 2020 году не будет. Фестиваль вместо этого пройдет в одноименном конференц-центре 22-25 июля 2021 года.