Объявлены финалисты детского «Голоса»

Стали известны имена финалистов седьмого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». За победу в проекте будут бороться Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин. Этап конкурса прошел в прямом эфире «Первого канала».

В ходе так называемого «Дополнительного этапа» участники, ранее не прошедшие дальше по итогам раунда «Песня на вылет», получили шанс оказаться в финале. Результат определяли зрители с помощью усовершенствованной после скандала в шестом сезоне системы СМС-голосования. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на съемках были запрещены рукопожатия и объятия, все помещения продезинфицировали, также участникам пришлось сдать тест на COVID-19.

Из подопечных Валерия Меладзе сражались София Бутаменок, Кирилл Александров и София Фоменко. Александров набрал почти 60 процентов голосов и вышел в финал. Затем на сцене по очереди выступили участники от команды Полины Гагариной: Таисия Скоморохова, Артем Фокин и Варвара Глуховая. Фокин исполнил «Оперу №2», которая известна в исполнении певца Витаса, и стал победителем в команде Гагариной, набрав более 50 процентов голосов. Завершали этап участники команды Басты — Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин. Кургалин вышел в финал после исполнения песни Димы Билана «На берегу неба».

Финал седьмого сезона состоится в пятницу, 24 апреля.

Смотрите фоторепортаж: Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»