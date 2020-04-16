Участников шоу «Голос. Дети» проверят на коронавирус

На «Первом канале» в прямом эфире покажут запланированный специальный выпуск шоу «Голос. Дети». В нем примут участие девять ранее выбывших конкурсантов, трое из которых после зрительского голосования получат возможность продолжить участие в проекте. В связи с ситуацией с коронавирусом съемку проведут в условиях строжайшего соблюдения мер санитарной безопасности. Кроме того, все, кто задействован в работе над шоу, сдадут обязательные тесты на коронавирус. Запись выпуска пройдет без зрителей.
Продюсер музыкального проекта Юрий Аксюта рассказал о мерах, предпринимаемых организаторами:
Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются.
Шоу «Голос. Дети» выходит на «Первом канале» с 2014 года. В 2020 году стартовал седьмой сезон телепроекта. Членами жюри стали Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста, ведут шоу Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
Выпуск выйдет в прямом эфире на «Первом канале» 17 апреля в 21.30.