Участников шоу «Голос. Дети» проверят на коронавирус

Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются.