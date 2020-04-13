Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию

Театральная группа «Заячий стон», созданная актерами «Ленкома», выпустила ролик, призывающий россиян соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса и не покидать дом без крайней необходимости. Видео опубликовано на странице проекта в инстаграме с хештегом #РазделеныНоВместе.
В создании ролика приняли участие актеры Максим Матвеев, Юлия Пересильд, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Александр Робак, Елизавета Боярская, Стася Милославская, Александр Петров, Мария Ивакова, Никита Ефремов, Анна Чиповская, Андрей Бурковский, Дарья Мельникова, Тимур Родригез, Артем Ткаченко, Юлия Хлынина, Игорь Верник и другие. В видео герои, каждый из которых находится у себя дома, общаются виртуально, «передавая» друг другу книги, еду, напитки.
Члены театральной группы «Заячий стон» поблагодарили коллег за участие в записи видео и отметили:
«Заячий стон» объединяет друзей! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос! Спасибо всем нашим друзьям.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, в России выявлено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1 млн 850 тыс.