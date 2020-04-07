Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева

Актриса делится списком любимых фильмов. Так, в первую пятерку вошли «Начало» Глеба Панфилова, «Магнолия» Пола Томаса Андерсона, «Ромео + Джульетта» База Лурмана, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского и «Что гложет Гилберта Грейпа?» Лассе Хальстрема.
А еще — рецептами полезных вкусняшек.
Жалуется на «бездарно» проходящий карантин.
Зависает на даче и играет в «крокодила».
Смотрит «Танцы со звездами» и болеет за Александра Молочникова.
Осваивает танцы в стиле вог:
Блещет кулинарным талантом (следите за сториз!) и заставляет мужа молиться на холодильник.
Занимается домашними делами и дурачится вместе с мужем Максимом Матвеевым.
Скучает по зрителям и участвует в творческих флешмобах с коллегами.
Продолжает работать из дома: на видео — читка сценария в новых реалиях с коллегами по новому кинопроекту.
Снимает мужа в короткометражках.
Запускает стартап.
Шьет маски.
И (внезапно!) скупает водку.
Собирает пазлы.
И снимает влоги о своей жизни на карантине.
Помогают пожилым: актеры привезли продукты пенсионерам.
Проводит карантин с пользой — актриса решила убрать мусор с улиц.