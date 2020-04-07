Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева

Многие публичные персоны на самоизоляции «ушли» в соцсети. Теперь вместо того, чтобы сниматься в кино и сериалах, они снимают видео о себе и проводят прямые эфиры. «Кино Mail.ru» внимательно следит за всеми и будет рассказывать, на кого стоит подписаться.