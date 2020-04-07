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7 апреля 2020, Кино Mail.ruстатья

Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева

Многие публичные персоны на самоизоляции «ушли» в соцсети. Теперь вместо того, чтобы сниматься в кино и сериалах, они снимают видео о себе и проводят прямые эфиры. «Кино Mail.ru» внимательно следит за всеми и будет рассказывать, на кого стоит подписаться.

Юлия Снигирь

Актриса делится списком любимых фильмов. Так, в первую пятерку вошли «Начало» Глеба Панфилова, «Магнолия» Пола Томаса Андерсона, «Ромео + Джульетта» База Лурмана, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского и «Что гложет Гилберта Грейпа?» Лассе Хальстрема.

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А еще — рецептами полезных вкусняшек.

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Кристина Асмус

Жалуется на «бездарно» проходящий карантин.

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Александр Петров

Зависает на даче и играет в «крокодила».

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Светлана Ходченкова

Смотрит «Танцы со звездами» и болеет за Александра Молочникова.

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Анастасия Ивлеева

Осваивает танцы в стиле вог:

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И выходит в прямой эфир с Джаредом Лето.

Лариса Гузеева

Блещет кулинарным талантом (следите за сториз!) и заставляет мужа молиться на холодильник.

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Елизавета Боярская

Занимается домашними делами и дурачится вместе с мужем Максимом Матвеевым.

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Марина Александрова

Скучает по зрителям и участвует в творческих флешмобах с коллегами.

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Юлия Пересильд

Продолжает работать из дома: на видео — читка сценария в новых реалиях с коллегами по новому кинопроекту.

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Ксения Собчак

Снимает мужа в короткометражках.

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Артем Ткаченко

Запускает стартап.

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Рената Литвинова

Шьет маски.

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И (внезапно!) скупает водку.

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Юлия Меньшова

Собирает пазлы.

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И снимает влоги о своей жизни на карантине.

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Никита Кукушкин и Александр Паль

Помогают пожилым: актеры привезли продукты пенсионерам.

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Агата Муцениеце

 Проводит карантин с пользой — актриса решила убрать мусор с улиц.

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