Скорсезе ищет денег на фильм с ДиКаприо и Де Ниро у Netflix

ТАСС, 10 апреля. Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о финансировании и дальнейшем показе нового фильма постановщика — «Убийцы лунного цветка» с участием Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В Paramount Pictures разрешили представителям Скорсезе обратиться в другие киностудии с просьбой о финансировании нового фильма, после чего соответствующие запросы были направлены в Apple, Netflix, киностудии Universal Studios и MGM. Отмечается, что Paramount еще может сохранить за собой право на производство ленты, однако в сотрудничестве с другим партнером.
Подобная ситуация возникала и с предыдущей картиной Скорсезе — «Ирландец», — в которой также снялся Де Ниро. Тогда права на производство были переданы Netflix. Затраты на создание фильма составили примерно $173 млн. Это сделало «Ирландца» одной из самых дорогих драматических картин в современной истории.
Фильм «Убийцы лунного цветка» должен стать экранизацией одноименной книги об убийстве представителей племени осейджи в штате Оклахома после обнаружения на их земле нефти. События развернутся в 1920-х годах.