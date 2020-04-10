Скорсезе ищет денег на фильм с ДиКаприо и Де Ниро у Netflix

ТАСС, 10 апреля. Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о финансировании и дальнейшем показе нового фильма постановщика — «Убийцы лунного цветка» с участием Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в 2019 году киностудия Paramount Pictures согласилась на производство нового фильма Скорсезе, однако еще до возникновения проблем в мировой экономике в связи с распространением коронавируса руководство кинокомпании выражало опасения из-за слишком больших затрат на проект, которые достигли $200 млн.

В Paramount Pictures разрешили представителям Скорсезе обратиться в другие киностудии с просьбой о финансировании нового фильма, после чего соответствующие запросы были направлены в Apple, Netflix, киностудии Universal Studios и MGM. Отмечается, что Paramount еще может сохранить за собой право на производство ленты, однако в сотрудничестве с другим партнером.

Подобная ситуация возникала и с предыдущей картиной Скорсезе — «Ирландец», — в которой также снялся Де Ниро. Тогда права на производство были переданы Netflix. Затраты на создание фильма составили примерно $173 млн. Это сделало «Ирландца» одной из самых дорогих драматических картин в современной истории.