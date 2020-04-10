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10 апреля 2020, ТАССновость

Скорсезе ищет денег на фильм с ДиКаприо и Де Ниро у Netflix

Студия, которая собиралась производить ленту «Убийцы лунного цветка», считает проект слишком дорогостоящим
Мартин Скорсезе | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 10 апреля. Представители режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о финансировании и дальнейшем показе нового фильма постановщика — «Убийцы лунного цветка» с участием Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, в 2019 году киностудия Paramount Pictures согласилась на производство нового фильма Скорсезе, однако еще до возникновения проблем в мировой экономике в связи с распространением коронавируса руководство кинокомпании выражало опасения из-за слишком больших затрат на проект, которые достигли $200 млн.

В Paramount Pictures разрешили представителям Скорсезе обратиться в другие киностудии с просьбой о финансировании нового фильма, после чего соответствующие запросы были направлены в Apple, Netflix, киностудии Universal Studios и MGM. Отмечается, что Paramount еще может сохранить за собой право на производство ленты, однако в сотрудничестве с другим партнером.

Подобная ситуация возникала и с предыдущей картиной Скорсезе — «Ирландец», — в которой также снялся Де Ниро. Тогда права на производство были переданы Netflix. Затраты на создание фильма составили примерно $173 млн. Это сделало «Ирландца» одной из самых дорогих драматических картин в современной истории.

Фильм «Убийцы лунного цветка» должен стать экранизацией одноименной книги об убийстве представителей племени осейджи в штате Оклахома после обнаружения на их земле нефти. События развернутся в 1920-х годах.

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