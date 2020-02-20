Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма

МОСКВА, 20 фев — РИА «Новости». Американский режиссер Мартин Скорсезе рассказал подробности сюжета своего нового фильма «Убийцы лунного цветка», основанного на одноименной книге Дэвида Гранна, сообщает Collider. Постановщик отметил:
Скорее всего, это будет вестерн. Действие происходит в 1921—1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме прочего, у них будут машины и лошади. Главным образом это будет фильм про индейское племя Осейдж.
По словам режиссера, жителям племени, о котором он снимет картину, досталась не лучшая территория для жизни, но они полюбили локацию и были долгое время уверены, что белые люди не станут претендовать на нее. Однако позднее на местности, о которой идет речь, обнаружилась нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми на планете, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. «Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за убийство индейца», — добавил Скорсезе.
Главные роли в картине исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Правда, пока неизвестно, кого именно они сыграют. К съемкам планируют приступить в марте. Выход фильма «Убийцы лунного цветка» запланирован на 2021 год.