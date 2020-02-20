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20 февраля 2020, РИА Новостиновость

Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма

Главные роли в картине «Убийцы лунного цветка» исполнят ДиКаприо и Де Ниро
Мартин Скорсезе | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 фев — РИА «Новости». Американский режиссер Мартин Скорсезе рассказал подробности сюжета своего нового фильма «Убийцы лунного цветка», основанного на одноименной книге Дэвида Гранна, сообщает Collider. Постановщик отметил:

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Скорее всего, это будет вестерн. Действие происходит в 1921—1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме прочего, у них будут машины и лошади. Главным образом это будет фильм про индейское племя Осейдж.
Мартин Скорсезе

По словам режиссера, жителям племени, о котором он снимет картину, досталась не лучшая территория для жизни, но они полюбили локацию и были долгое время уверены, что белые люди не станут претендовать на нее. Однако позднее на местности, о которой идет речь, обнаружилась нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми на планете, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. «Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за убийство индейца», — добавил Скорсезе.

Главные роли в картине исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Правда, пока неизвестно, кого именно они сыграют. К съемкам планируют приступить в марте. Выход фильма «Убийцы лунного цветка» запланирован на 2021 год.

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