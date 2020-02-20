Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма

Скорее всего, это будет вестерн. Действие происходит в 1921—1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме прочего, у них будут машины и лошади. Главным образом это будет фильм про индейское племя Осейдж.

По словам режиссера, жителям племени, о котором он снимет картину, досталась не лучшая территория для жизни, но они полюбили локацию и были долгое время уверены, что белые люди не станут претендовать на нее. Однако позднее на местности, о которой идет речь, обнаружилась нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми на планете, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. «Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за убийство индейца», — добавил Скорсезе.