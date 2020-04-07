Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса

Умерла британская актриса Онор Блэкман, сообщает издание The Guardian. Артистке, сыгравшей девушку Джеймса Бонда Пусси Галор в фильме «Голдфингер», было 94 года. Роль суперагента в картине исполнил Шон Коннери.
Как рассказали родные Блэкман, она скончалась от естественных причин в своем доме в графстве Сассекс. Издание приводит заявление семьи актрисы:
Благодаря необычайному сочетанию красоты, ума и таланта, а также уникальному голосу и любви к труду она достигла культового статуса в мире кино и продемонстрировала приверженность своему ремеслу и профессионализм.
Родственники звезды добавили, что Онор также «была обожаемой матерью и бабушкой».
Помимо роли в бондиане, Блэкман известна благодаря картинам «Дневник Бриджит Джонс», «Быть Стэнли Кубриком», «Мистер Питкин в тылу врага», «Битва за Рим» и другим. Кроме того, она появлялась в сериалах «Мстители», «Коломбо», «Доктор Кто».