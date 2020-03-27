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27 марта 2020, Lenta.Ruновость

Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса

Звезде фильма «Крокодил Данди» было 69 лет
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9
фотографий
9
фотографий

Умер американский актер Марк Блум. Об этом сообщает издание Mirror. Уточняется, что причиной смерти артиста из сериала «Клан Сопрано» стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему было 69 лет.

Смерть актера подтвердила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons:

С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, давнему дорогому другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе.

Артист начал свою кинокарьеру с ленты 1983 года «Любовный недуг». Среди других известных фильмов и сериалов с участием Блума — «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды», «Правильная жена», «Я не знаю, как она делает это», «Свидание вслепую», «Моцарт в джунглях», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Фрейзер».

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